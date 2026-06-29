IMSS logra preservar visión de paciente con cáncer ocular con tecnología de alta precisión

IMSS logra preservar visión de paciente con cáncer ocular

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) logró salvar el ojo de Martha una paciente de 54 años, originaria de San Luis Potosí, que había sido diagnosticada con un tipo de cáncer ocular con alto potencial de metástasis, al que se le conoce como melanoma de coroides.

A principios de 2023, Martha, quien trabaja en el cuidado de adultos mayores en Veracruz, detectó en el ojo derecho una anomalía visual que se caracteriza por una luz difusa. Este padecimiento no provoca dolor, pero si representa la disminución de la claridad visual.

Ante esto, la paciente acudió al Hospital de Especialidades No. 14 del Centro Médico Nacional (CMN) “Lic. Adolfo Ruiz Cortines” en Veracruz, en donde, de manera inmediata, fue referida al Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI. Una vez ahí se confirmó el diagnóstico.

La doctora Raquel Sánchez Santiago, jefa del Servicio de Oncología Oftalmológica en el Hospital de oncología del CMN Siglo XXI, dio a conocer que en esta unidad de alta especialidad un equipo multidisciplinario llevó a cabo estudios integrales, con el fin de determinar la etapa de la enfermedad y descartar diseminación tumoral. Con ello, Martha fue diagnosticada en etapa I, lo que permitió acceder a alternativas terapéuticas con un alto pronóstico de recuperación.

Como parte del tratamiento se incluyó radiocirugía con el sistema CyberKnife; una tecnología de última generación con la que es posible dirigir radiación con alta precisión al tumor.

La especialista del IMSS explicó que esta opción representa una alternativa a la enucleación, es decir a la extracción del ojo. Con anterioridad, el procedimiento representaba la única opción a la que se podía acceder en muchos casos.

Raquel Sánchez añadió que este tipo de intervenciones requiere la participación coordinada de médicos, físicos, técnicos en radioterapia, al igual que personal de imagenología y el compromiso del paciente para que el seguimiento se de correctamente.

En el caso de Martha, después del diagnóstico oportuno y la adherencia al tratamiento, la paciente presenta actualmente una evolución favorable, con una expectativa de sobrevida a cinco años de entre 95 y 98 por ciento, similar a lade la población general en su grupo de edad.

“Gracias al tratamiento y al trato que recibí, hoy puedo conservar mi ojo y hacer mi vida normal”, compartió Martha y llamó a la población a acudir a revisión médica de manera inmediata ante cualquier cambio en la salud visual, ya que la detección temprana permite acceder a tratamientos menos invasivos y con mayores posibilidades de éxito.