Elementos de la Defensa detienen a hombre que intentaba transportar 11,175 huevos de tortuga marina

La Profepa informó que un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República al intentar transportar ilegalmente 11 mil 175 huevos de tortuga marina golfina (Lepidochelys olivacea).

El detenido fue acusado de delitos contra la biodiversidad y fue capturado en la localidad de Estampilla, Colima, mientras intentaba transportar los huevos en cinco cajas de cartón y tres costales, provenientes de Michoacán.

Personal de la Profepa, junto con personal de la FGR y con apoyo de la Sedena, cuantificaron en las cajas y costales un total de 11 mil 175 huevos de tortuga marina, para los que se emitió el dictamen técnico de identificación de daños en materia de recursos marinos. Adicionalmente, se emitirá en próximos días un dictamen de reparación del daño.

De acuerdo con el primer párrafo del artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre, ningún ejemplar de tortuga marina, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, incluyendo sus partes y derivados.