Autoridades federales y estatales supervisan avances en el Plan Integral para el Oriente del Estado de México

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la reunión con autoridades del Estado de México dónde se supervisaron los avances del Plan Integral para el Oriente del Estado de México.

En esta reunión estuvo presente la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez Álvarez; la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega; el titular de la Conagua, Efraín Morales López; y algunos presidentes municipales del Estado de México.

El Plan Integral del Oriente del Estado de México es una estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de promover el desarrollo sostenible de la región a través de estrategias enfocadas en mejorar la infraestructura, fortalecer el bienestar social y fomentar el crecimiento económico.

Además, se planea tomar en cuenta acciones clave en áreas como movilidad, salud, educación, vivienda y desarrollo urbano, con el objetivo de brindar mejores condiciones de vida a los habitantes de esta zona.