Anuncian senadores de Morena respaldo a Ley de Pueblos Originarios e Indígenas, que anunció Sheinbaum

En marcha la ley de Pueblos originarios e indígenas (La Crónica de Hoy)

Senadores de Morena anunciaron su respaldo a la consulta de la Ley de Pueblos Originarios e Indígenas, que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes y adelantaron su aprobación una vez que sea presentada en la Cámara Alta después del 12 de octubre próximo.

Sheinbaum presentó el proyecto elaborado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que será enviado a cada uno de los 70 pueblos registrados en el país, a fin de analizarlo en las más de 16 mil comunidades indígenas de México.

El integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado, Antonino Morales, aseveró que el grupo mayoritario de Morena votará a favor de la ley resultante de esta convocatoria que calificó como un paso emotivo y contundente hacia el reconocimiento pleno y la inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones nacionales.

Morales Toledo destacó que la consulta, que se realizará en 68 lenguas indígenas, representa un ejercicio único en la historia nacional, pues por primera vez se reconocerá a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que puedan ejercer su libre determinación, autonomía y participen en la vida pública nacional.

Esta Ley –agregó--busca saldar la deuda histórica y hacer justicia a los pueblos del México profundo. “Es una muestra de que el humanismo mexicano es el pilar de este gobierno”, afirmó

El senador zapoteco agregó que esta acción allana el camino para que la reforma al artículo 2° constitucional, propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se concrete en una legislación secundaria que garantice la libre determinación y los derechos colectivos.

“Es una reivindicación que esperamos por más de 70 años. La consulta y la futura ley son victorias de los pueblos originarios y afromexicano, que hoy somos tomados en cuenta como parte fundamental de la nación”, subrayó.

Morales Toledo calificó la convocatoria como un paso emotivo y contundente hacia el reconocimiento pleno y la inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones nacionales.

“Es la grandeza del México profundo la que nos guía. Este gobierno, con la visión de la presidenta Sheinbaum, está escribiendo una nueva historia de justicia y dignidad para nuestros pueblos originarios y afromexicano”, indicó