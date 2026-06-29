Sin beneficios económicos pequeños comercios por el Mundial

Celebraciones mundialistas en México no se han reflejado en ventas para pequeños comercios

La fase de grupos de la Copa Mundial de Futbol 2026, en la que la Selección Mexicana logró tres triunfos consecutivos y avanzó a la siguiente ronda, no ha traducido en beneficio económico significativo para el comercio en pequeño y las empresas familiares pues las restricciones e inseguridad que representan las grandes conglomeraciones han impactado directamente en las ventas, aseveró el comercio en pequeño.

Respecto a la posibilidad de que un nuevo triunfo de la Selección Mexicana impulse el consumo, el optimismo continúa siendo limitado.

Casi la mitad de los comerciantes (48.6 por ciento) considera que un eventual avance del equipo nacional no tendrá ningún efecto positivo en sus ventas, mientras que otro grupo estima que el beneficio sería reducido.

El dirigente de ConComercioPequeño, Gerardo Cleto López Becerra, aseguró que los festejos representan riesgos para la seguridad de los comercios mientras que la Ley Seca solo fomenta el comercio clandestino y no resuelve el consumo excesivo de alcohol.

El organismo realizó el sondeo “Impacto del Mundial en las ventas del comercio en pequeño”, con el apoyo de la empresa “Datos y Café, Inteligencia de Mercados” donde revela que el 50 por ciento de los comerciantes afirma que sus ventas no han registrado incremento alguno, mientras que el otro 50 por ciento reporta algún crecimiento, principalmente de hasta 10 por ciento durante los días en que juega la Selección Mexicana.

Asimismo, comerciantes establecidos en las inmediaciones del Fan Fest del Zócalo capitalino señalaron que, lejos de beneficiarse, en algunos casos sus ventas disminuyen debido a que los asistentes no consumen sus productos o porque deben cerrar temporalmente sus establecimientos ante la elevada concentración de personas y los riesgos de seguridad.

El estudio muestra que la mayoría de los pequeños negocios no implementó estrategias especiales para atraer consumidores.

Más del 70 por ciento de los comerciantes consultados señaló que no realizó promociones, descuentos ni incorporó productos alusivos al Mundial, debido principalmente a la incertidumbre sobre el posible retorno de esa inversión.

Esta situación confirma que el pequeño comercio enfrentó el Mundial con cautela y sin condiciones suficientes para capitalizar el aumento en la actividad económica que suele generar un evento internacional de esta magnitud.

El estudio se llevó a cabo del 26 al 28 de junio mediante entrevistas presenciales y electrónicas a 700 comerciantes, empresarios y encargados de negocios de diversos giros económicos, entre ellos tiendas de abarrotes, restaurantes, bares, venta de alimentos, transporte, joyería, ropa, artículos deportivos, farmacias y negocios relacionados con celebraciones y eventos sociales.