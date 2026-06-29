Beca Rita Cetina 2026 ¿Cuándo es el próximo pago?

La Beca Rita Cetina es un apoyo universal impulsado por el Gobierno federal y está dirigido a todas las familias mexicanas con hijas, hijos o menores a su cuidado que se encuentren cursando algún grado escolar de nivel básico.

Esta ayuda económica se entrega a los estudiantes de escuelas públicas que se encuentren registrados en este esquema para recibir un subsidio de 1,900 pesos a través de la tarjeta del Banco Bienestar más 700 pesos adicionales en cada hogar a partir de la o el segundo hijo inscrito.

Las familias esperan que este beneficio sea depositado antes de que inicie el periodo escolar 2026-2027, con el objetivo de utilizar este apoyo en la compra de útiles y uniformes escolares.

¿Cuándo será el próximo pago de la Beca Rita Cetina?

Aún se espera que las autoridades anuncien de manera oficial la próxima dispersión. Mientras tanto, muchos padres de familia esperan que el pago de este incentivo sea depositado antes de que los estudiantes inicien el periodo escolar 2026-2027

Aunque las reglas de operación de este programa, establecen que la ayuda económica no se entrega en los meses de vacaciones, miles de padres siguen a la espera de que se anuncien las fechas correspondientes.

¿Cómo puedo consultar si ya tengo el depósito de la Beta Rita Cetina?

Existen diversas modalidades para poder consultar el depósito de la beca Rita Cetina:

Consulta el saldo mediante los c ajeros automáticos del Banco del Bienestar

Revisa la aplicación móvil del Banco del Bienestar

Llama al 55 1162 0300 para recibir atención

para recibir atención Ingresa al Buscador de Estatus para verificar el saldo de la cuenta

Los horarios de atención a través de la línea telefónica son de lunes a viernes de 08:00 a 22:00 horas y los sábados de 09:00 a 14:00 horas.

Este apoyo económico fortalece y garantiza el derecho a la educación, y permite que todos los estudiantes de nivel básico continúen con sus estudios.