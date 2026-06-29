México vs Ecuador: ¿A quiénes aplicará el home office y asueto obligatorio para ver el Mundial?

Home office 30 de junio La medida surge con el objetivo de favorecer la movilidad urbana y la seguridad vial en la capital.

La Selección Mexicana enfrentará pronto su primer partido de eliminación directa en el presente Mundial 2026, batiéndose a duelo contra Ecuador en el Estadio CDMX —popularmente conocido como Estadio Azteca—, por lo que se emitió un decreto que instruye a todas las dependencias de la Administración Federal a permitir el home office a empleados y empleadas este martes 30 de junio, a la vez que se ha estipulado como día de asueto obligatorio en las escuelas de educación básica.

Mediante el Diario Oficial de la Federación (DOF), la presidenta Claudia Sheinbaum publicó dicho decreto con el propósito de “contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial”, sin descuidar las actividades administrativas ni la eficiencia en la prestación del servicio público.

Sheinbaum confirma home office y asueto obligatorio por el partido México vs Ecuador de este martes 30 de junio

Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandataria del país confirmó home office y suspensión de clases por motivo del enfrentamiento México vs Ecuador que se llevará a cabo la tarde de mañana 30 de junio en el Estadio CDMX.

⚽🏫 La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que habrá home office para personal gubernamental y suspensión de clases en la CDMX con motivo del partido de la Selección Mexicana frente a Ecuador en el Mundial 2026.



La mandataria señaló que estas medidas buscan facilitar la… pic.twitter.com/njASWm6sGr — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) June 29, 2026

“Ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación que mañana todo el día se orienta a los servidores públicos que puedan trabajar a distancia, las clases también”, informó Sheinbaum, asegurando que las infancias podían “no dormir temprano” para ver al Tricolor disputar su pase a octavos de final en el Mundial 2026.

La medida surge principalmente para facilitar la movilidad en la Ciudad de México, sin embargo, también se hizo hincapié en la importancia de que más mexicanos y mexicanas puedan seguir el encuentro de la selección en un duelo clave para su permanencia en el torneo de futbol.

Home office y suspensión de clases este martes 30 de junio: ¿quiénes sí descansarán por el partido México vs Ecuador?

De acuerdo con el decreto emitido por la presidenta Sheinbaum, se instruye específicamente a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de implementar el trabajo remoto para el duelo de México en dieciseisavos del Mundial 2026.

A su vez, también les ordena privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación que “garanticen el adecuado desempeño de las funciones sustantivas y administrativas” de las personas empleadas.

#26deJunio2026 Se establecen diversas medidas administrativas en el marco de los eventos relativos a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a celebrarse en la Ciudad de México.

👉 https://t.co/VWa9o6SBqC — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) June 26, 2026

En cuanto al sector privado laboral, el decreto demanda lo siguiente:

“Con el objeto de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial , se exhorta al sector privado y social en la Ciudad de México que en todas las actividades administrativas no esenciales implementen, el 30 de junio de 2026, esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral”, esta medida surge con el objetivo de favorecer la movilidad urbana y la seguridad vial en la capital.

Por otra parte, se suspenden las actividades escolares en las escuelas públicas y privadas de educación básica en México para el esperado partido; es decir, los niveles de educación que no tendrán clases este martes 30 de junio, son:

Preescolar.

Primaria.

Secundaria.

A su vez, el decreto señala que la suspensión de clases también aplicará al nivel medio superior y superior dependientes de la SEP, de planteles ubicados en la Ciudad de México.

¿En qué sectores no aplica el decreto para home office del martes 30 de junio?

El decreto presenta excepciones en servicios públicos y privados específicos para quienes no aplicará el home office de la inauguración del mundial; éstos son: