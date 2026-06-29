Puente Rizo de Oro alcanza 91% de avance para su apertura en Chiapas: SICT

Puente Rizo de Oro La obra registra un avance del 91 por ciento y beneficiará a más de 300 mil habitantes de Chiapas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina informó que el Puente Rizo de Oro es una de las obras de infraestructura más importantes que actualmente construye el Gobierno de México en Chiapas, registra un avance físico del 91 por ciento.

El puente tendrá una longitud total de dos kilómetros y beneficiará directamente a más de 300 mil habitantes y conectará a los municipios de La Concordia y Chicomuselo, mejorará la movilidad de la región y permitirá reducir hasta una hora el tiempo de traslado para cruzar la presa La Angostura.

Actualmente, quienes necesitan cruzar la presa La Angostura aún lo hacen mediante pangas o chalanas, por lo que la nueva infraestructura busca agilizar el tránsito y fortalecer la conectividad regional.

Además, el Puente Rizo de Oro trabajará de manera conjunta con el puente La Concordia, conformando un sistema estratégico para la comunicación terrestre de esa zona del estado.

La obra comenzó en 2023 con una inversión de mil 932 millones de pesos y se prevé que concluya a finales de septiembre de este año.

En los trabajos participan 198 trabajadores apoyados por 75 máquinas, que continúan con las diferentes etapas de construcción para concluir la estructura.

Como parte de los avances, ya concluyó la colocación de las 27 dovelas que conforman el arco de acero de dos mil 666 toneladas.

De manera paralela, continúa la instalación de 37 dovelas correspondientes a la superestructura, con un peso total de 947 toneladas, además de los trabajos en la losa de 405 metros y la guarnición de 991 metros.

También se desarrolla el armado de 32 péndolas que servirán como soporte de la estructura, así como la construcción de 983 metros de parapeto, cuatro juntas de calzada y la colocación de mil 681 metros cúbicos de pavimento.

De acuerdo con la SICT, una vez que entre en operación, esta obra permitirá mejorar la movilidad de miles de habitantes de la región y fortalecerá la conexión entre distintas comunidades del estado, al reducir significativamente los tiempos de traslado sobre la presa La Angostura.