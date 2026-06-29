Sheinbaum propone a Esteban Moctezuma como embajador de México ante la Unión Europea

Esteban Moctezuma

La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, con concurrencia ante el Gran Ducado de Luxemburgo.

El nombramiento aún deberá pasar por el proceso de ratificación en el Senado. Una vez aprobado, Moctezuma tendrá como una de sus principales responsabilidades coordinar, junto con las representaciones diplomáticas de México en los países integrantes de la Unión Europea, el proceso para concretar la ratificación del Acuerdo Global Modernizado (AGM).

Además, la mandataria federal le encomendó diseñar una estrategia con los gobiernos europeos para fortalecer la relación económica entre ambas partes, incrementar el intercambio comercial, atraer nuevas inversiones y aprovechar las oportunidades que contempla este acuerdo.

Esta labor se desarrollará como parte del seguimiento al AGM firmado el pasado 22 de mayo en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Esteban Moctezuma es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una maestría en Desarrollo por la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido.

A lo largo de su trayectoria en el servicio público ha ocupado distintos cargos, entre ellos secretario de Gobernación de 1994 a 1995, secretario de Desarrollo Social de 1998 a 1999, senador de la República durante la LVII Legislatura y secretario de Educación Pública de 2018 a 2021.

Su experiencia diplomática más reciente fue como embajador de México en Estados Unidos, cargo que desempeñó de marzo de 2021 a mayo de 2026.

Con esta propuesta, el Gobierno de México busca fortalecer su representación ante la Unión Europea y dar continuidad a la estrategia de cooperación política, comercial y de inversión con ese bloque internacional.