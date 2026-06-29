Sheinbaum critica proyecto del PAN lanzado la semana pasada; “Su propuesta es regresar al pasado”

Sheinbaum en contra de las propuestas del PAN FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

La presidenta Claudia Sheinbaum mostró su desacuerdo a las 111 propuestas que la semana pasada presentó el Partido Acción Nacional (PAN), dentro de las que se encuentra la creación de una mega cárcel, la venta de la refinería de Dos Bocas y la eliminación del IMSS Bienestar para pasar a lo que llaman el servicio popular 2.0.

La mandataria señaló que con el proyecto lo único que quieren es regresar “al pasado de corrupción y privilegios. Quieren regresar a un seguro popular que construyó 80 hospitales que dejaron solamente con el cascaron. Ni siquiera son innovadores. Su propuesta es regresar al pasado”.

En cuanto a propuesta que tiene que ver con la creación de una mega cárcel, Sheinbaum, enfatizó en que llevar a cabo dicha iniciativa, es una forma de darle la espalda a la atención de las causas y a la atención del pueblo, al igual que a la democracia y a las libertades.

El concepto de mega cárcel, es mejor conocido por su más reciente modelo en El Salvador: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) es un recinto aislado con capacidad para 40.000 pandilleros, Funciona bajo un esquema de máxima seguridad y un régimen de excepción para garantizar el encierro total.

Mientras que, por otro lado, en relación a la propuesta de la venta de la refinería de Dos Bocas, la mandataria recordó que Andrés Manuel López Obrador, comentó en varias veces que, previamente a la venta de las empresas públicas que llevó a cabo Carlos Salinas de Gortari, había una sola familia en la lista de Forbes de los mega ricos del mundo. Sin embargo, al finalizar el sexenio de Salinas de Gortari, surgieron los mega ricos al apropiarse de los recursos del pueblo.

Por esto mismo, vender la refinería de Dos Bocas, que hoy en día representa la oportunidad de importar gasolina y diésel, y que también brinda la posibilidad de tener, aunque sea en una pequeña cantidad, abastecimiento para las necesidades de México, sería una decisión bastantes desacertada.

Por otro lado, con el nuevo lema del PAN “Familia, patria y libertad”, Sheinbaum indicó que “si alguien ha defendido la familia como una institución fundamental es el humanismo mexicano. Hemos defendido que gracias a ese núcleo familiar y los valores, no tenemos los problemas de drogadicción que tiene en Estados Unidos. Entonces no se de qué familia hablan.

Con el concepto de patria, la critica se enfoco en la manera en la que constantemente visitan Estados Unidos con el fin de criticar en las televisoras estadounidenses a México, y que su posicionamiento es igualmente hipócrita porque son parte de las personas que se la pasan pidiéndole a Donald Trump que invada el país para frenar los problemas del narcotráfico.

" Y libertad, cuando sus gobiernos fueron represores, cuando no había libertad de expresión, cuando no había libertad de reunión. Es la libertad del mercado, el concepto de libertad ellos lo ven en el mercado.“ Esto quiere decir que se trata de un concepto que únicamente beneficia a los que tienen los recursos suficientes para el consumismo, Para ellos no es libertad que un pueblo indígena pueda vivir con todos los derechos, enfatizó la mandataria.