Centro de Acopio de la UNAM Centro de Acopio de la UNAM para ayuda a Venezuela: ubicación, fechas y artículos que se pueden donar (Cuartoscuro)

En una muestra de solidaridad internacional ante la tragedia que enfrentó el país sudamericano, ante esto la UNAM habilitó un Centro de Acopio destinado a recolectar ayuda humanitaria para la población afectada por el reciente desastre natural en Venezuela, donde un potente “doblete sísmico” con terremotos que superaron los 7 grados de magnitud ha dejado cuantiosos daños materiales y una cifra de fallecidos que ya asciende a mil 450 personas.

¿Cuándo y a qué hora operará el centro de acopio de la UNAM?

El espacio de recolección, coordinado por la Máxima Casa de Estudios, operará a partir de este lunes 29 de junio y hasta el próximo jueves 2 de julio. Recibirá los donativos de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

¿En qué zona de Ciudad Universitaria se recibirá la ayuda?

El punto de entrega se localiza en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, específicamente en el Estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, justo delante de las astas bandera. Asimismo, la institución lanzó una convocatoria para aquellas personas interesadas en sumarse a las brigadas de apoyo como voluntarios para clasificar y empacar los insumos.

¿Qué artículos se pueden donar?

Las autoridades universitarias enfatizaron la necesidad de concentrar la ayuda en productos prioritarios y vigentes, divididos en las siguientes categorías esenciales:

Agua y alimentos enlatados: Agua embotellada, garrafones, bebidas rehidratantes, latas de comida vigentes (atún, verduras, frijoles), arroz, lentejas, sopa de pasta, aceite, leche en polvo, mermelada y chocolate empacado.

Agua embotellada, garrafones, bebidas rehidratantes, latas de comida vigentes (atún, verduras, frijoles), arroz, lentejas, sopa de pasta, aceite, leche en polvo, mermelada y chocolate empacado. Artículos para bebé: Alimento para bebé y pañales.

Alimento para bebé y pañales. Higiene, artículos de baño y limpieza: Toallas femeninas, pañales para niño y para adulto, jabón de pasta, shampoo, pasta dental, detergente en polvo, bolsas para basura, jergas y trapos.

Toallas femeninas, pañales para niño y para adulto, jabón de pasta, shampoo, pasta dental, detergente en polvo, bolsas para basura, jergas y trapos. Insumos para primeros auxilios y material de curación: Agua oxigenada, agua destilada, alcohol, curitas, vendas de yeso, guantes desechables, antisépticos (Isodine) y sobres de Vida Suero Oral.

Agua oxigenada, agua destilada, alcohol, curitas, vendas de yeso, guantes desechables, antisépticos (Isodine) y sobres de Vida Suero Oral. Herramientas de mano: Palas, picos, escobas, marros, martillos, pinzas, botas de hule, cascos de protección, así como pilas alcalinas AA y AAA.

Puedes consultar la lista entera de insumos y necesidades en el link del centro de acopio de la UNAM.

Con esta iniciativa, la UNAM mantiene su tradicional apoyo ante emergencias internacionales. El esfuerzo conjunto con los habitantes de la Ciudad de México permitirá entregar esta ayuda humanitaria, haciendo que cada artículo donado sumará al apoyo de la población afectada en Venezuela.