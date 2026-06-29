Infonavit permitirá pagar créditos en OXXO las 24 horas y sin comisión

Pagos en Tienda OXXO (Cuartoscuro)

Las y los derechohabientes del Infonavit cuentan desde ahora con una nueva opción para mantenerse al corriente con el pago de sus financiamientos, a través de un convenio con tiendas OXXO, el instituto habilitó el servicio para recibir pagos de créditos hipotecarios y de mejora de vivienda en cualquiera de las sucursales de la cadena, sin cobrar comisión.

Con esta modalidad, los usuarios podrán realizar sus depósitos las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin depender de los horarios de atención de los bancos u otros establecimientos.

El servicio aplica para créditos hipotecarios y para el programa Mejoravit Solo para Ti. En cada operación será posible pagar hasta 10 mil pesos, ya sea en efectivo o con tarjeta de crédito o débito.

Solo se necesita el número de crédito

Para realizar el pago no será necesario presentar documentación adicional. Las y los trabajadores únicamente deberán proporcionar los 10 dígitos de su número de crédito, que funcionará como referencia para identificar el financiamiento.

Además del pago mensual, también podrán realizar abonos anticipados si así lo desean.

Facilitar pagos

Con esta nueva alternativa, el Infonavit busca ampliar los puntos disponibles para que las personas puedan cumplir con sus obligaciones, especialmente quienes por cuestiones de horario no pueden acudir a una sucursal bancaria durante el día.

El instituto señaló que el objetivo es ofrecer un servicio más accesible y flexible para facilitar que los créditos permanezcan al corriente.

El Infonavit recordó que las y los derechohabientes pueden consultar todos los métodos de pago disponibles, así como los establecimientos autorizados para realizar depósitos, a través del portal oficial del instituto, en el apartado Derechohabientes / Tengo un Crédito / Pagos.

Con esta incorporación, OXXO se suma a las opciones disponibles para realizar pagos de créditos del Infonavit en todo el país, con atención continua y sin costo adicional para los usuarios.