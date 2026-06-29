Tres ondas tropicales traerán lluvias intensas a gran parte del país esta semana

Lluvias intensas (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

El arranque de julio estará acompañado por un temporal de lluvias que afectará a gran parte del territorio nacional. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el paso de las ondas tropicales 12, 13 y 14, junto con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como condiciones de inestabilidad atmosférica, provocará precipitaciones de fuertes a intensas durante los próximos días.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que estos sistemas favorecerán lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, posible caída de granizo y condiciones que podrían ocasionar inundaciones y otros riesgos en distintas regiones del país.

Para este lunes 29 de junio se pronostican lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en el este de Guerrero. También se esperan lluvias muy fuertes en regiones de Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Oaxaca.

Además, habrá lluvias fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas, mientras que Sonora, Nuevo León, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán chubascos. En Baja California Sur sólo se prevén lluvias aisladas.

El martes 30 de junio, cuando la Selección Mexicana enfrente a Ecuador, las lluvias continuarán. Jalisco será la entidad con pronóstico de precipitaciones intensas, mientras que Chihuahua, Durango, Coahuila y Colima tendrán lluvias muy fuertes.

Para el miércoles 1 de julio, Veracruz y Chiapas concentrarán las lluvias más intensas del país. También se esperan precipitaciones muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Yucatán.

El jueves 2 de julio, Chihuahua volverá a registrar lluvias intensas, mientras que Durango, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco mantendrán lluvias muy fuertes.

La Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió que estas precipitaciones podrían provocar incrementos rápidos en los niveles de ríos, arroyos, presas y otros cuerpos de agua, además de inundaciones, encharcamientos y crecientes repentinas.

También alertó sobre el riesgo de deslaves, derrumbes y caída de rocas en zonas montañosas debido a la saturación del suelo. Por ello, pidió a quienes viven o transitan cerca de laderas, cerros y barrancas mantenerse atentos a cualquier señal de inestabilidad, como grietas en el terreno, inclinación de árboles o bardas y escurrimientos inusuales.

Las autoridades recomendaron evitar cruzar ríos o calles inundadas, alejarse de los márgenes de cuerpos de agua y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de Protección Civil.

Ola de Calor

Conagua también informó que la onda de calor que afectaba a Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca concluyó el domingo 28 de junio. Sin embargo, una circulación anticiclónica podría favorecer nuevamente temperaturas elevadas, principalmente en entidades del norte del país.

A este panorama se suma la estimación de General de Seguros, que prevé que las lluvias de la temporada 2026 podrían ubicarse hasta 38 por ciento por encima del promedio histórico de precipitaciones, calculado en 148.7 milímetros. Este escenario incrementa el riesgo de daños a viviendas, infraestructura y actividades económicas, luego de que en 2025 las aseguradoras pagaran alrededor de 11 mil 300 millones de pesos por siniestros relacionados con lluvias.