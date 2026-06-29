Rechaza cuestionamientos del NYT sobre presuntos informantes morenistas para EU

Rueda de prensa de Claudia Sheinbaum (Mario Guzmán/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México no tiene información que respalde la versión publicada por The New York Times, en la que se señala que presuntos integrantes de Morena estarían entregando información a autoridades de Estados Unidos, por lo que la mandataria también puso en duda el contenido del reportaje al señalar que está sustentado en fuentes anónimas.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre la publicación del diario estadounidense, en la que se menciona que algunos funcionarios o gobernadores morenistas supuestamente colaborarían con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La titular del Ejecutivo respondió que, hasta el momento, el gobierno federal no tiene conocimiento de una situación de esa naturaleza, “No tenemos nosotros ninguna información”, afirmó.

También criticó la forma en que fue presentada la información y consideró que una publicación de ese tipo debería ofrecer mayores elementos para sustentar sus afirmaciones.

Posteriormente señaló que resulta difícil emitir una postura sobre un reportaje basado en personas cuya identidad no es revelada.

Explicó que la nota plantea que una fuente aseguró que integrantes de Morena estarían informando al gobierno de Estados Unidos, pero insistió en que su administración no tiene evidencia que confirme esa versión.

“¿Cómo puede haber una nota así en un periódico que se dice ser de los mejores del mundo? Me dijeron una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos. Esa es la nota”, expresó.

Agregó que, sin información oficial o elementos comprobables, no es posible emitir una conclusión sobre el tema.

Al ser cuestionada sobre si esta versión podría generar divisiones al interior de Morena, Sheinbaum respondió que primero tendría que comprobarse la veracidad de los señalamientos.

Reiteró que el Gobierno de México no tiene conocimiento de que algún integrante del partido esté colaborando con autoridades estadounidenses o con el Departamento de Justicia.

“Primero no sabemos si es cierto, no se tiene registro de que estén cooperando con el gobierno de Estados Unidos o el Departamento de Justicia para proporcionar información”, dijo.

Durante su respuesta, la presidenta recordó que uno de los personajes mencionados en el reportaje ya rechazó públicamente las versiones difundidas.

Indicó que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, envió una carta para negar los señalamientos y afirmar que la información publicada no corresponde a la realidad.

Para Sheinbaum, ese tipo de respuestas también deben considerarse al momento de valorar el contenido de la publicación, por lo que insistió en que no existe información oficial que permita confirmar los señalamientos difundidos por el diario estadounidense.