Dependencias federales aprueban el Programa Especial de Cambio Climático 2026-2030

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático

Fue aprobado el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2026-2030 por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), presidida por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, e integrada por múltiples dependencias federales, para orientar la acción climática en la presente administración y convertir los compromisos climáticos del país en metas, acciones, presupuesto e indicadores verificables.

La secretaria Bárcena destacó que el Programa marca una nueva etapa de la política climática nacional al convertir la evidencia científica en decisiones públicas y acciones concretas de gobierno ya que es el instrumento para coordinar la acción de la Administración Pública Federal en materia de mitigación, adaptación, pérdidas y daños, así como para fortalecer las capacidades institucionales necesarias para enfrentar la crisis climática.

La secretaria subrayó que enfrentar la crisis climática exige una acción coordinada de todo el Gobierno de México y que cada dependencia tiene un papel fundamental en el cumplimiento de las metas nacionales.

“Cada sector tiene mucho que aportar a la mitigación y la adaptación al cambio climático. Debemos evaluar nuestros proyectos no sólo por su impacto ambiental, sino también por su contribución a la reducción de emisiones y al futuro climático de México. Nos convoca la urgencia, pero también la responsabilidad de generar acciones concretas”.

En congruencia con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Plan Nacional de Desarrollo y la Contribución Determinada a Nivel Nacional 3.0 (NDC 3.0), presentada por México ante la comunidad internacional, el Programa articula la acción del Gobierno de México mediante cinco ejes estratégicos: temas transversales, mitigación, adaptación, pérdidas y daños, y entorno habilitador y medios de implementación. Estos se desarrollan en 30 estrategias y líneas de acción con indicadores de seguimiento que permitirán evaluar, año con año, el avance de la política climática nacional en sectores como energía, transporte, agricultura, industria y ordenamiento territorial.

Durante esta Primera Sesión Ordinaria de 2026, la CICC también analizó los perfiles de las personas candidatas a integrar la Coordinación de Evaluación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Asimismo, revisó los avances en la elaboración de la primera Política Nacional de Adaptación (AdaptaMX), la reforma integral a la Ley General de Cambio Climático y la implementación de la primera fase operativa del Sistema de Comercio de Emisiones.