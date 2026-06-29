Fonatur destina 300 mdp para renovar infraestructura turística en Michoacán

Director general del Fonatur, Sebastián Ramírez Michoacán recibirá inversión histórica de Fonatur para impulsar el turismo

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza anunció una inversión histórica de 300 millones de pesos para fortalecer la infraestructura turística de Michoacán como parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia en el estado y del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, Explicó que los recursos fueron propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar proyectos que mejoren la experiencia de visitantes y habitantes.

El funcionario señaló que esta inversión busca dignificar espacios turísticos, fortalecer el turismo comunitario y generar mejores condiciones para el desarrollo económico de las comunidades.

Infraestructura San Juan Parangaricutiro

Uno de los primeros trabajos se realizará en las ruinas de San Juan Parangaricutiro, uno de los sitios turísticos más importantes del país y reconocido a nivel internacional, donde actualmente el acceso y la infraestructura presentan un importante desgaste.

El proyecto contempla ordenar y rehabilitar el espacio, mejorar la imagen del sitio, garantizar accesibilidad universal y construir una pasarela acordada con las comunidades para que los visitantes recorran las ruinas mediante un sendero fijo, reduciendo el impacto sobre la zona.

Las obras incluyen la remodelación de la capilla donde se realizan las procesiones, la construcción de miradores, pasarelas elevadas, un jardín botánico, un pabellón de acceso, la rehabilitación de la plaza principal, un foro abierto, caballerizas, un centro interpretativo y un centro gastronómico y artesanal que también permitirá dignificar las cocinas tradicionales del lugar.

Panteón de la Isla de Janitzio

Fonatur informó que otro de los proyectos contempla la consolidación y restauración del panteón de la isla de Janitzio, donde actualmente existe un muro con riesgo de colapso.

Además del reforzamiento estructural y la estabilización del talud, se construirá una pasarela lateral al panteón para facilitar el tránsito de visitantes durante la celebración de Noche de Muertos sin afectar las actividades de la comunidad.

También se habilitarán una terraza-mirador y nuevas áreas verdes para mejorar la imagen del sitio y potenciar su atractivo turístico.

Renovación de muelles

Dentro del programa también se contempla la rehabilitación integral de los muelles de Janitzio, Tecuena, Yunuén y Pacanda.

Las obras incluyen mejoras en muelles, rampas, andadores, plataformas y miradores, con el objetivo de ofrecer espacios más seguros y funcionales tanto para turistas como para los habitantes de las islas.

Señalética inteligente y rutas turísticas

Sebastián Ramírez adelantó que Michoacán contará con la primera señalética turística inteligente del país, un sistema inspirado en modelos utilizados en Europa.

Además de instalar señalización digital en la zona de monumentos históricos de Pátzcuaro, se colocará señalética regional en carreteras para fortalecer la conexión entre las ruinas de San Juan Parangaricutiro, el volcán Paricutín y distintas comunidades.

Gracias al trabajo conjunto con las comunidades también se instalarán señalamientos turísticos en Angahuan, Zacán, Nuevo San Juan y Caltzontzin.

Apoyo directo al turismo comunitario

Fonatur informó que se entregó equipamiento para 84 proyectos turísticos locales, de los cuales 56 corresponden a experiencias de turismo comunitario y 28 a cocineras tradicionales.

Cada iniciativa recibió apoyos que van de aproximadamente 600 mil pesos hasta un millón de pesos, dependiendo de las necesidades de cada proyecto, incluyendo herramientas, mobiliario y equipo de cocina.

Sectur reforzará la promoción de Michoacán

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que es la primera ocasión en que se trabaja de manera conjunta con el Gobierno de Michoacán en proyectos de esta magnitud.

Entre las acciones anunciadas se encuentra la campaña nacional **“Michoacán, Se Vive”**, que promoverá la temporada de la Mariposa Monarca, el lanzamiento del asistente virtual con inteligencia artificial “Tata Pancho”, campañas publicitarias en el Cross Border Xpress de Tijuana, en 20 aeropuertos del país y en 235 salas de cine.

También se impulsará la promoción nacional e internacional de la K’uinchekua 2026, el turismo comunitario de las siete regiones del estado, el turismo deportivo y diversas campañas en redes sociales.

En el ámbito internacional se lanzará la campaña “Michoacán, el Alma de México”, que será presentada en ferias turísticas como FITUR, en España; ANATO, en Colombia; ITB Berlín, en Alemania; además de eventos en Brasil y China.

Como parte del Plan Michoacán también se registraron 60 experiencias comunitarias, se capacitó a prestadores de servicios en más de diez localidades, se seleccionaron 45 experiencias de turismo comunitario y se entregó equipamiento derivado de 83 proyectos.

Además, se realizarán nueve eventos bajo la estrategia “Vive Michoacán y sus Festivales”, entre ellos el Tianguis Artesanal de Uruapan, el Festival Internacional de Moda, Arte y Cultura, competencias deportivas de baloncesto, ciclismo, trail, karate y la Spartan Race Morelia.

La Secretaría de Turismo estimó una inversión de 10.8 millones de pesos para estos eventos, con la participación de alrededor de mil 700 competidores, más de 5 mil asistentes, mil 250 noches de hotel y una derrama económica aproximada de 24 millones 88 mil 500 pesos.