Fraudes por boletos en el Mundial 2026 México ha sido el país con más fraudes por boletos del Mundial: así puedes identificar las posibles estafas (Pexels)

La euforia por la Copa del Mundo de la FIFA 2026 no solo se vive en las canchas y en las calles; en el mundo digital, la delincuencia también está jugando su propio torneo. Con el arranque de ls fase de 16avos de final del campeonato, México ha sido el país con más fraudes por boletos del Mundial, consolidándose como el blanco más vulnerable ante una agresiva ola de ciberdelincuencia que busca engañar a los aficionados. Ante la sofisticación de estas tácticas, que van desde páginas clonadas hasta sorteos falsos, resulta indispensable saber identificar las posibles estafas para proteger tus finanzas e información personal.

¿Qué país corre mayor riesgo de ciberfraudes por el Mundial 2026?

Un análisis global de la firma de ciberseguridad Check Point Software Technologies revela que las empresas en territorio mexicano (especialmente en los sectores de turismo, comercio y transporte) enfrentan una embestida sin precedentes, con un promedio de 3 mil 548 ataques cibernéticos a la semana. Esta cifra enciende las alarmas al compararse con los otros organizadores del Mundial 2026: prácticamente duplica los mil 649 reportes semanales de Canadá y supera por mucho los mil 497 registrados en Estados Unidos.

¿Cuáles son los métodos de estafa más comunes en la venta de boletos para el Mundial 2026?

Los delincuentes están aprovechando la emoción del torneo para aplicar tres ganchos muy específicos en los que la gente cae por distracción o urgencia:

La reventa digital: Ante la escasez de entradas para las fases de eliminación, los estafadores operan en grupos de Facebook o Telegram vendiendo supuestas entradas. El engaño se consuma al momento del acceso: entregan capturas de pantalla falsas, códigos QR duplicados o pases clonados que los torniquetes del estadio rechazan de inmediato, dejando al aficionado sin dinero y fuera del estadio.

Ante la escasez de entradas para las fases de eliminación, los estafadores operan en grupos de Facebook o Telegram vendiendo supuestas entradas. El engaño se consuma al momento del acceso: entregan capturas de pantalla falsas, códigos QR duplicados o pases clonados que los torniquetes del estadio rechazan de inmediato, dejando al aficionado sin dinero y fuera del estadio. Códigos QR maliciosos: Aprovechando la aglomeración en los alrededores de los estadios y las zonas de aficionados, los estafadores pegan códigos QR falsos en folletos, pósteres o mesas, prometiendo menús locales, mapas interactivos del evento o promociones de comercios cercanos. Al escanearlos, redirigen al usuario a portales diseñados exclusivamente para clonar tarjetas bancarias.

Aprovechando la aglomeración en los alrededores de los estadios y las zonas de aficionados, los estafadores pegan códigos QR falsos en folletos, pósteres o mesas, prometiendo menús locales, mapas interactivos del evento o promociones de comercios cercanos. Al escanearlos, redirigen al usuario a portales diseñados exclusivamente para clonar tarjetas bancarias. Falsos sorteos y los supuestos boletos de regalo: A través de cadenas masivas en plataformas de mensajería, circulan dinámicas que prometen entradas VIP patrocinadas por marcas de renombre a cambio de responder una breve encuesta. Aquí el peligro no es solo el enlace, sino que el sistema obliga a la víctima a compartir el mensaje con sus contactos para liberar el “premio”, multiplicando el alcance del fraude.

A través de cadenas masivas en plataformas de mensajería, circulan dinámicas que prometen entradas VIP patrocinadas por marcas de renombre a cambio de responder una breve encuesta. Aquí el peligro no es solo el enlace, sino que el sistema obliga a la víctima a compartir el mensaje con sus contactos para liberar el “premio”, multiplicando el alcance del fraude. Fraudes bancarios: Dirigido a quienes buscan dinero rápido para cubrir los gastos del viaje o los imprevistos del Mundial. Los delincuentes suplantan a instituciones financieras mediante SMS o correos electrónicos para ofrecer préstamos inmediatos con tasas ridículamente bajas o preventas exclusivas, solicitando a cambio una “actualización” de datos en portales espejo que terminan vaciando las cuentas de los usuarios.

Dirigido a quienes buscan dinero rápido para cubrir los gastos del viaje o los imprevistos del Mundial. Los delincuentes suplantan a instituciones financieras mediante SMS o correos electrónicos para ofrecer préstamos inmediatos con tasas ridículamente bajas o preventas exclusivas, solicitando a cambio una “actualización” de datos en portales espejo que terminan vaciando las cuentas de los usuarios. Aplicaciones falsas: En plataformas no oficiales se promueven aplicaciones móviles que prometen transmisiones en vivo y en alta definición sin costo; sin embargo, al instalarlas, exigen permisos excesivos (acceso a contactos, galería y mensajes cortos) para obtener información del dispositivo o robar contraseñas guardadas.

El uso de Inteligencia Artificial para fomentar el fraude

El éxito de estos fraudes radica en su alto nivel de sofisticación. Los delincuentes ya no solo envían mensajes sospechosos, sino que ahora utilizan herramientas de Inteligencia Artificial para clonar a la perfección portales de comercio electrónico. Un ejemplo detectado por los especialistas es el dominio apócrifo “fifaofficialstore[.]shop”, una réplica exacta de la tienda de la FIFA que ofrece camisetas y souvenirs con supuestos descuentos del 80% para robar tarjetas de crédito.

El apetito de los defraudadores es enorme: en el último semestre, el registro de páginas web falsas que utilizan las palabras “FIFA” o “Copa Mundial” creció cuatro veces en comparación con el promedio habitual, superando por mucho los picos de engaños documentados en el Mundial de Qatar.