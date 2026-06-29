Gobierno Federal inicia consulta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

Firma de la consulta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

El director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes y la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, presentaron en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, y en compañía de miembros del Consejo Nacional Indígena, la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que llevan trabajando alrededor de un año y medio. El día de hoy se firmó la convocatoria para que la iniciativa pase a una consulta nacional con los pueblos.

El objetivo de la ley es promover, proteger, garantizar, e implementar los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en su carácter de sujetos de derecho público con personalidad jurídica y personalidad propia para que ejerzan su libre determinación y participen en la vida pública nacional.

Asimismo, entre los derechos por los que se está trabajando en el dialogo, se encuentra el de las mujeres, las niñas y las adolescentes indígenas a la participación política, posesión de la tierra y el goce de una vida libre de violencia. Además, se busca que exista una buena coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para garantizar el cumplimiento de los derechos.

En tanto, la consulta se va a realizar con el fin de recibir opiniones, sugerencias y planteamientos acerca de la propuesta de iniciativa de la ley. Los titulares que van a formar parte del asesoramente están conformados por 69 pueblos indígenas, 1 pueblo afromexicano y 17, 738 comunidades registradas en Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (CANAPIA).

Por su parte, las dependencias que convocan a la participación son: el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Secretaria de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Mientras que las instancias participantes son un total de ocho, entre las que se encuentran: Participación Nacional (OACNUDH) y como observador, la Suprema Corte de Justicia Nacional.

La consulta de la ley va funcionar por medio de cinco etapas; la primera ya se encuentra en proceso debido a que se trata de la firma mencionada con anterioridad. La segunda etapa, la informativa, comienza a partir de la conclusión del primer paso y se extiende hasta el 6 de agosto del 2026. Durante ese tiempo, la información va a ser distribuida entre las 17,738 comunidades registradas. A continuación, del 7 de agosto al 13 de septiembre del 2026, tendrá lugar la etapa deliberativa, es decir que se trata del momento en el que cada comunidad, conforme a su propio sistema interno, va a deliberar la información se les fue compartida. Para ello, se van a desarrollar 82 asambleas regionales de consulta, además de siete mesas de trabajo particular.

Para la cuarta etapa “Estudio y Adecuación de la Iniciativa” (21 de septiembre al 11 de octubre 2026), se van a analizar las propuestas, recomendaciones y conclusiones que hayan sido recopiladas durante las asambleas y las mesas de trabajo, para después incorporarlas al proyecto.

Por último, la quinta etapa “Presentación de la Iniciativa de Ley General”, va a tener lugar el 12 de octubre del 2026, con la presentación del cierre del diálogo.

Del mismo modo, cuando se le pregunto a Sheinbaum las medidas que además se van a implementar para abatir el racismo, el clasismo, y la discriminación, la mandataria señaló que el reconocimiento de los pueblos originarios no se había dado hasta las modificaciones de la Constitución en el 2024. Esto quiere decir, que por primera vez en la historia del país, existe un presupuesto que es dedicado directamente para todas las comunidades indígenas y Afromexicanos. Una vez que los pueblos reciben el recurso, dependiendo de lo que decidan en sus asambleas, la organización del dinero queda en las manos de una o un tesorero. Con la nueva ley, este proceso se convierte en algo con lo que todos los gobiernos deben de cumplir, no sólo algo que va a suceder durante la Administración actual.

“Si nosotros seguimos con esa visión de que hay seres superiores y seres inferiores en los seres humanos. Si seguimos pensando en una visión eurocéntrica, y no en la visión que viene desde antes, desde las la identidad en México, vamos a seguir promoviendo el racismo y el clasismo”, agrego la presidenta.