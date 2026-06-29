INAPAM 2026 ¿Qué adultos mayores reciben aguinaldo?

Muchos adultos mayores se preguntan si la credencial del INAPAM, aporta beneficios extras, como el aguinaldo. Sin embargo existe un requisito que los beneficiarios deben cumplir.

Aunque la tarjeta de identificación por sí sola solo proporciona descuentos y pases gratuitos en algunos transportes públicos debes conocer que los adultos que se encuentran registrados en el Instituto, pueden acceder al programa Vinculación Productiva.

¿Qué es la Vinculación Productiva?

Este proyecto está enfocado en promover entre las personas de la tercera edad oportunidades laborales dentro del sector empresarial y obtener un sueldo base, prestaciones de ley y un contrato establecido por jornadas, por lo que este beneficio no forma parte de un programa gubernamental.

Por lo que el INAPAM aclara que las empresas o empleadores, tienen la obligación de otorgar salarios base y prestaciones laborales.

¿Cómo puedo formar parte de la Vinculación Productiva?

Este proceso se realiza de manera gratuita y la persona interesada en formar parte de esta vinculación debe cumplir con los siguientes lineamientos:

Tener 60 años cumplidos al momento de realizar el trámite

al momento de realizar el trámite Presentar credencial del INAPAM

Proporcionar INE

CURP

Llenar solicitud de inclusión social

Acudir a la entrevista con el promotor laboral

laboral Seleccionar una empresa

Al iniciar el trámite deberás localizar el módulo de Vinculación Productiva más cercano a tu domicilio y asistir en los horarios de servicio de 08:00 a 14:00 horas.

¿Qué personas con tarjeta del INAPAM recibirán el aguinaldo en 2026?

Los adultos mayores que se incorporen a una vacante formal mediante la Vinculación Productiva del INAPAM podrán obtener esta prestación de ley aunque no hayan trabajado un año completo.