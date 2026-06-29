Anuncia Gobierno de Jalisco otro plan para enfrentar la crisis de calidad del agua en el AMG

Las quejas por agua con olor a huevo podrido, aroma metálico, tonalidades negras, marrones o amarillas, e incluso reportes sobre la presencia de larvas, obligaron al Gobierno de Jalisco a presentar una estrategia que busca atender uno de los problemas que más inconformidad ha generado entre habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara durante las últimas semanas.

En un mensaje difundido a través de las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado, el jefe de Gabinete, Alberto Esquer, reconoció que la calidad del agua es un problema que se ha acumulado durante décadas y aseguró que la administración estatal buscará atenderlo con un paquete de más de 30 acciones en materia de abastecimiento, potabilización, distribución, saneamiento e infraestructura hidráulica.

“La calidad del agua en Jalisco es un problema real, histórico, que compete a los tres órdenes de gobierno y que se ha agravado año con año, principalmente por la falta de inversiones de largo alcance en la infraestructura hídrica en los últimos 25 años”, afirmó Esquer.

El funcionario señaló que las afectaciones recientes se concentraron en alrededor de 200 colonias, de las cerca de dos mil que abastece el SIAPA, y anunció que ya opera una mesa ejecutiva permanente para coordinar las acciones entre distintas dependencias.

Anuncio del plan para atender el agua sucia en el AMG (Cortesía)

Como parte de las medidas inmediatas, el director general del SIAPA, Ismael Jáuregui, informó que esta misma semana comenzará la construcción de un nuevo módulo en la planta potabilizadora número 1 de Miravalle, instalación que abastece a más de la mitad de la población metropolitana.

“Será un bypass que evitará que el agua que viene por el sistema antiguo recorra la parte más contaminada del canal de Las Pintas y mejore la calidad del agua que llega a la potabilizadora de Miravalle”, explicó Jáuregui al detallar la segunda etapa del sistema La Calera y otras obras de saneamiento.

Además de las acciones que ya están en marcha, el gobierno estatal planteó cuatro proyectos de gran escala que incluyen un nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, la reconversión de la planta potabilizadora número 1 y la ampliación de las plantas número 3 y número 5. En conjunto, estas obras representarían una inversión superior a los 20 mil millones de pesos.

Esquer explicó que, hasta ahora, los trabajos se han financiado con recursos estatales, pero advirtió que para concretar las obras estructurales será necesaria la participación del Gobierno federal y la aprobación del Congreso de Jalisco para obtener el financiamiento correspondiente.

“La suma de todas estas acciones representa una inversión de más de 20 mil millones de pesos y permitirá al SIAPA ofrecer agua de calidad a los hogares del Área Metropolitana de Guadalajara”, sostuvo.

En el mensaje estuvieron presentes la coordinadora de Gestión Integral del Territorio, Karina Hermosillo, y el secretario de la Hacienda Pública, Luis García, además, Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud, quienes apoyaron el anuncio del plan que el Ejecutivo estatal presenta como la ruta para atender un problema tras cientos de reportes ciudadanos por la mala calidad del agua que llega a los hogares metropolitanos.