La tomografía de gama ultra alta se muda a Ecatepec

Tomografías de gama ultra alta Tomógrafo General Electric denominado Revolution Apex Elite (Adrián Contreras)

Acudir a una cita médica en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suele representar una mezcla de esperanza, incertidumbre y paciencia para miles de derechohabientes. Para quienes llegan con una molestia física persistente y quienes requieren estudios especializados para conocer el origen de una enfermedad, el tiempo que transcurre entre la consulta y un diagnóstico puede marcar una diferencia importante en su tratamiento.

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 68 del IMSS, ubicado en Ecatepec, Estado de México, incorporó nueva tecnología para la realización de estudios, con una herramienta a la altura de cualquiera en el lugar más desarrollado del mundo. A Ecatepec se ha mudado un tomógrafo General Electric denominado Revolution Apex Elite, equipo capaz de escanear órganos completos en una sola rotación de sus detectores. Lo anterior significa que el paciente se expone a la radiación sólo el 20 por ciento de lo que lo haría en un equipo tradicional. Es rapidísimo, pero las imágenes tridimensionales de alta precisión (256 visiones del cuerpo del paciente) van asociadas a un sistema computarizado de gama ultra alta, integrandose a Inteligencia Artificial para lograr máxima precisión.

Para un paciente, el proceso comienza desde que el médico tratante detecta la necesidad de realizar un estudio especializado. Posteriormente recibe una cita para acudir al área de imagenología, donde personal médico y técnicos radiólogos realizan el procedimiento que permitirá obtener información más detallada sobre su estado de salud.

Aunque para muchos derechohabientes se trata únicamente de unos minutos dentro de una sala de exploración, detrás de cada estudio existe un equipo de profesionales encargado de preparar al paciente, verificar sus datos, realizar el procedimiento y enviar las imágenes a los médicos especialistas para su interpretación.

Personal del hospital explicó que la incorporación del nuevo equipo permitirá reducir considerablemente el tiempo que tarda la realización de cada estudio, lo que representa un beneficio directo para quienes esperan una cita o requieren un diagnóstico oportuno.

La rapidez cobra mayor relevancia en pacientes que, por su condición de salud, tienen dificultades para permanecer inmóviles o contener la respiración durante varios segundos, como adultos mayores, personas con problemas respiratorios o incluso menores de edad.

Marta Reséndiz Sánchez, técnica radióloga del hospital, explicó que anteriormente algunos estudios podían prolongarse debido a las características del equipo anterior, mientras que ahora los tiempos se reducen de manera importante, haciendo más cómodo el procedimiento para los pacientes.

Tomografías de gama ultra alta tomógrafo General Electric denominado Revolution Apex Elite (Adrián Contreras)

La especialista comentó que esta disminución en los tiempos también representa una ventaja para los bebés y niños pequeños, ya que disminuye la posibilidad de que deban repetir el estudio debido al movimiento natural durante la exploración.

Para quienes llegan con una cita programada, esta mejora también podría reflejarse en una mayor disponibilidad de espacios, pues al realizar cada procedimiento en menos tiempo existe la posibilidad de atender a un mayor número de derechohabientes durante la jornada laboral. De hecho, Revolution Apex Elite ha duplicado la capacidad instalada y de allí que la llegada de estos aparatos al IMSS haya sido motivo de un anuncio oficial en Palacio Nacional, durante una de las conferencias mañaneras presidenciales.

Los responsables de las tomografías en esta instalación hospitalaria de Ecatepec señalan que la rapidez del procedimiento no significa que el análisis médico se realice con menor cuidado, ya que posteriormente los especialistas revisan cada imagen para emitir el diagnóstico correspondiente.

El trabajo del personal médico continúa siendo una parte fundamental del proceso. Después de realizar el estudio, los médicos radiólogos interpretan las imágenes obtenidas y elaboran el reporte que será revisado por el especialista tratante, quien finalmente determina el tratamiento que recibirá el paciente.

La renovación de estas áreas forma parte de una estrategia de modernización que también incluyó adecuaciones en las instalaciones, como mejoras eléctricas, de infraestructura y de los espacios donde opera el servicio, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas para el funcionamiento del equipo.

El Hospital General de Zona No. 68 atiende a una población amplia de derechohabientes dentro de la representación Estado de México Oriente del IMSS, una de las regiones con mayor demanda de servicios médicos del país, por lo que la incorporación de nueva tecnología busca responder a ese crecimiento constante en la atención.

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Personal de la institución explicó que la región atiende a millones de derechohabientes y concentra una importante cantidad de hospitales y unidades de medicina familiar, situación que hace necesario fortalecer la capacidad diagnóstica de las clínicas con mayor demanda.

Asimismo, se informó que médicos radiólogos y técnicos recibieron capacitación especializada para el manejo del nuevo equipo antes de su entrada en operación y continuarán con sesiones de actualización conforme avance su utilización cotidiana.

Para quienes llegan diariamente al hospital buscando una respuesta sobre su estado de salud, estos cambios representan algo más que una renovación tecnológica. Significan la posibilidad de ser atendidos en menos tiempo, reducir la espera para realizar un estudio y contar con información que permita a los médicos actuar con mayor oportunidad.

Aunque los retos en materia de atención médica continúan siendo importantes debido al número de pacientes que diariamente acuden al IMSS, el fortalecimiento de los servicios de diagnóstico busca que cada derechohabiente encuentre una atención más eficiente desde el momento en que recibe su cita hasta que obtiene los resultados necesarios para continuar con su tratamiento.