Huelga del Monte de Piedad llega a nueve meses... y este es el punto en el que se encuentran las negociaciones

Paro interminable CIUDAD DE MÉXICO, 23NOVIEMBRE2025.- Continúa la huelga en la sede central del Monte de Piedad, el día de ayer este paro fue declarado legal por Tribunal Federal Laboral, esto luego de que la empresa calificar a la huelga como ilegal. El paro de labores inicio desde el 1 de noviembre. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

La huelga del Nacional Monte de Piedad está por cumplir nueve meses sin una fecha para su conclusión, mientras trabajadores y administración continúan sin alcanzar un acuerdo que permita reabrir las más de 300 sucursales de la institución en el país.

Aunque en las últimas semanas hubo avances legales y nuevos acercamientos entre ambas partes, el sindicato sostiene que el paro continuará hasta que exista una mesa formal de negociación y queden garantizados los derechos laborales establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo.

¿Por qué sigue la huelga del Monte de Piedad?

El conflicto comenzó el 1 de octubre de 2025 luego de que el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad acusara a la administración de intentar modificar diversas condiciones del Contrato Colectivo de Trabajo.

Entre las principales demandas del sindicato se encuentran el respeto a las prestaciones laborales, el pago de salarios caídos, mejoras salariales acordes con la inflación y el cese de cambios unilaterales en jornadas laborales, descansos, ascensos y asignación de plazas.

Los trabajadores también denuncian presuntas violaciones relacionadas con horas extras, acoso laboral y la emisión de actas administrativas que consideran arbitrarias.

Uno de los hechos más relevantes ocurrió en junio, cuando el sindicato informó que obtuvo una resolución judicial favorable dentro del juicio promovido por la administración del Nacional Monte de Piedad, que buscaba la nulidad de diversas cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo.

Para la representación sindical, esta resolución fortalece su posición en las negociaciones y brinda mayor certeza sobre la vigencia de las prestaciones laborales que buscan preservar.

No obstante, el conflicto colectivo aún no ha sido resuelto y el sindicato afirma que los trabajadores no regresarán a sus actividades hasta que los acuerdos queden formalmente establecidos.

¿Qué falta para que termine el conflicto en el Monte de Piedad?

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha participado como mediadora durante el proceso, aunque hasta el momento no existe una nueva convocatoria para instalar una mesa definitiva de negociación.

El sindicato aseguró que permanece a la espera de que la autoridad laboral o la administración llamen a reanudar las conversaciones que permitan destrabar el conflicto.

Mientras tanto, los trabajadores mantienen las guardias en las sucursales que permanecen cerradas desde octubre del año pasado.

¿Qué pasa con los clientes del Monte de Piedad?

La huelga mantiene suspendidas operaciones como el refrendo de préstamos, la liquidación de adeudos en ventanilla y la entrega de prendas empeñadas.

El Nacional Monte de Piedad ha reiterado que los artículos permanecen resguardados en sus instalaciones y que las comisiones por custodia no serán cobradas durante el paro.

Asimismo, explicó que las personas que ya liquidaron su préstamo podrán recuperar sus pertenencias cuando las sucursales reabran, presentando el comprobante de pago, el número de contrato y una identificación oficial.

Por ahora, ni el sindicato ni la administración han informado una fecha estimada para el levantamiento de la huelga, por lo que el conflicto laboral se encamina a cumplir nueve meses sin una solución definitiva.