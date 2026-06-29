Narcoacusaciones asedian a la 4T: aumentan los morenistas señalados desde EU... y otros quieren “cantar”

Morenistas en la mira Aumentan los políticos de la 4T señalados de crimen organizado desde Estados Unidos. (Especial)

Las investigaciones de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado siguen escalando mientras se celebra una inédita Copa del Mundo de la FIFA en Norteamérica.

A las acusaciones hechas públicas por el Departamento de Justicia contra funcionarios de Sinaloa se suma ahora una nueva revelación de The New York Times: integrantes de Morena habrían comenzado a compartir información con autoridades estadounidenses sobre otros miembros del partido.

De acuerdo con el rotativo neoyorquino, al menos una decena de funcionarios mexicanos han buscado establecer contacto con agencias de Estados Unidos para proporcionar información relacionada con presuntos nexos de otros actores políticos con organizaciones del narcotráfico.

La publicación sugiere que, ante el avance de las investigaciones estadounidenses, algunos funcionarios optaron por colaborar con las autoridades para deslindarse o aportar datos sobre otros integrantes del movimiento.

¿Cuáles son las acusaciones contra funcionarios ligados a Morena?

El caso judicial más reciente corresponde a Sinaloa, donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones contra tres funcionarios por presuntamente brindar apoyo al Cártel de Sinaloa.

Entre ellos se encuentran el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los funcionarios habrían utilizado su posición para favorecer a la organización criminal, ademas de que los señaló de posesión de armas de alto calibre y conspiración para traficar estupefacientes.

Los tres han rechazado las acusaciones, mientras que el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, también ha exigido que Washington presente las pruebas que sustenten los señalamientos y ha insistido en que cualquier investigación debe respetar el debido proceso.

Además de estos casos, diversos reportes periodísticos estadounidenses y versiones surgidas durante investigaciones federales han mencionado a otros gobernadores emanados de Morena, entre ellos Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas.

Sin embargo, hasta el momento ninguno enfrenta una acusación penal formal en Estados Unidos y ambos han negado cualquier relación con grupos criminales.

Rubén Rocha Moya (José Betanzos Zárate )

Reportaje del New York Times sacude a la 4T: ¿morenistas quieren “cantar” en Estados Unidos?

La investigación publicada por The New York Times sostiene que el endurecimiento de la estrategia estadounidense contra los cárteles mexicanos provocó movimientos dentro de Morena.

Según el periódico, algunos funcionarios decidieron acercarse de forma discreta a agencias estadounidenses para proporcionar información sobre otros integrantes del partido que presuntamente serían objeto de investigaciones.

Dicho diario asegura que estos contactos se realizaron en medio de una creciente presión por parte de autoridades estadounidenses, la cual durante los últimos años han incrementado las investigaciones financieras y criminales relacionadas con el narcotráfico en México.

El medio no revela la identidad de todos los funcionarios involucrados, sin embargo sostiene que se trata de actores políticos con cargos relevantes que buscaron colaborar con las pesquisas abiertas por Washington.

Tras la publicación del reportaje, dirigentes de Morena rechazaron las afirmaciones y acusaron que existe una campaña para desacreditar al partido.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en distintas ocasiones que su administración no protegerá a ningún servidor público que haya cometido delitos, pero también ha señalado que las acusaciones deben estar respaldadas por pruebas y no por filtraciones o versiones periodísticas.

Hasta ahora, ni el Departamento de Justicia ni otras agencias estadounidenses han dado a conocer nuevos nombres derivados de la información que, según The New York Times, habrían proporcionado funcionarios mexicanos.

Alfonso Durazo gobernador de Sonora (Galo Cañas Rodríguez)

Señalan investigación contra Alfonso Durazo... y gobernador lo niega

Además de los funcionarios sinaloenses acusados por el Departamento de Justicia, las investigaciones estadounidenses también han puesto bajo la lupa a otros gobernadores de Morena.

Uno de ellos es Alfonso Durazo, mandatario de Sonora y exsecretario de Seguridad federal, cuyo nombre apareció en reportes publicados por Los Angeles Times y retomados posteriormente por The New York Times.

Ambos medios sostienen que autoridades estadounidenses mantienen investigaciones sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado, aunque hasta ahora no se han presentado acusaciones penales públicas en su contra.

Durazo ha rechazado de manera categórica esos señalamientos, los calificó como “infundados” y exigió al New York Times rectificar la información.