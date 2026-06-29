Secretaria de Agricultura de EU resalta colaboración con México

La secretaria de Agricultura de EU, ​Rollins Brooke, ​afi​rmó que existe una buena relación con el gobierno de la presenta Claudia Sheinbaum en materia de agricultura.

La Rollins, participó en el programa televisivo “The Sunday Briefing” del canal Fox News, en dónde resaltó el trabajo en conjunto con la Presidenta Sheinbaum en esta materia, además de reconocer la labor que se realizó en el municipio de Metapa de Domínguez, en el estado de Chiapas, paral instalar la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado.

La planta fue inaugurada este fin de semana por la propia presidenta mexicana, evento en el que Sheinbaum habló igualmente de la colaboración binacional, a la que ponderó por encima de cualquier confrontación entre ambos países.

El gusano barrenador que ​ataca al ganado es una plaga activa en norte y Centroamérica en este momento y representa el principal riesgo para la comercialización de cárnicos en la región.