Recibo de la CFE 2026 cómo y dónde descargarlo en línea

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un servicio federal encargado de generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica en todo México.

Asimismo, a través de sus portales oficiales ofrece consulta en línea para facilitar a todas las personas el acceso de manera sencilla, segura y desde cualquier lugar a su recibo de consumo.

¿Cómo puedo consultar mi recibo de la CFE en línea?

Si planeas consultar tu estado en algún medio digital, deberás registrarte previamente de manera gratuita en el portal oficial de la CFE con los siguientes datos:

Ingresa al oficial de la CFE

Ingresa tu nombre

Coloca una contraseña

Correo electrónico al que tengas acceso

Ingresa el código de seguridad que te proporcionan

Acepta los términos y condiciones

Por último, da clic en “Registrar” para concluir con tu trámite y acceder a tu cuenta. Una vez dentro del sitio, podrás descargar en formato PDF y de manera inmediata tu recibo actual.

¿Cómo descargar el recibo de luz desde la app de CFE?

A través de su aplicación móvil, la Comisión permite a todos sus usuarios programar pagos, domiciliación bancaria y activar recordatorios para no olvidar la fecha de corte de tu servicio.

Antes de consultar este beneficio, deberás descargar la aplicación CFE Contigo desde tu Play Store y App Store; si aún no cuentas con un perfil, ingresa tus datos y presiona el botón de “registrarse” y crear. En caso de ya tener un registro solo:

Ingresa a la app con tus datos

Proporciona el número de servicio

Este complemento es gratuito y podrás visualizar el monto a pagar, fecha de vencimiento, realizar tu pago o descargar tu recibo.

Recuerda que este beneficio también te permite revisar tu historial de consumo, verificar tus mediciones, contactar con atención al cliente en su número 071 y presentar aclaraciones.