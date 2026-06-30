Conagua implementó acciones para reducir el nivel de zonas inundadas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua)ha puesto en marcha operativos emergentes para contribuir a reducir los niveles de acumulación de agua y mejorar la operación del drenaje en distintas zonas del país.

Luego de las intensas lluvias que provocaron el colapso del sistema de drenaje en la zona de Los Reyes Iztacala, generando encharcamientos e inundaciones que afectaron la movilidad, en coordinación con autoridades municipales y otras dependencias, personal de la Brigada de Conagua operó equipos de bombeo de agua y un camión con grúa articulada para realizar maniobras de desazolve, bombeo y atención en los puntos con mayores afectaciones. En total, se desalojaron casi mil 800 metros cúbicos de agua, hasta que la zona afacetada quedó libre de anegación.

De igual forma, desde el 11 de junio se apoya al organismo operador de Tamaulipas, con equipo de bombeo de alta capacidad, para reforzar la capacidad de desalojo de aguas en la colonia Ampliación Unidad Nacional, en Ciudad Madero. Con ello, se han desalojado 535 mil 500 metros cúbicos de agua, en beneficio de un estimado de 6 mil pobladores.

A partir de las lluvias del 15 y 16 de junio, que generaron anegaciones en la comunidad de Nuevo Progreso y en la colonia Olvido González, en Río Bravo, también en Tamaulipas, se brindó apoyo a las autoridades estatales, desalojando casi 169 mil 800 metros cúbicos de agua anegada, en auxilio de un aproximado de mil 600 personas.

Para contribuir a reducir los encharcamientos severos en Pánuco, Veracruz, del 5 al 19 de junio se implementaron acciones emergentes para desalojar más de 471 mil 250 metros cúbicos de agua anegada en apoyo de unos 12 mil habitantes.

Por la persistencia de acumulaciones de agua en diversas áreas y cuerpos de conducción en la comunidad de San Miguelito, en Tianguistenco, Estado de México, del 19 al 26 de junio se apoyó al gobierno municipal con el desalojo de más de 91 mil metros cúbicos de agua, con lo cual se logró reducir los niveles del Dren Principal, en beneficio de unos mil 300 pobladores.