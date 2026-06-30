De leones a tigres y monos titís: TikTok se vuelve bazar de fauna silvestre en México... y hasta carne exótica venden

Tráfico de fauna en redes Brandon presumía fotos con primates exóticos y tigres de bengala. (Instagram Brandon_r11)

Brandon presumía en redes sociales que, por las noches, los leones de los que era propietario, famélicos y más semejantes al ideario popular de Juan I Inglaterra que a su vigoroso hermano, Ricardo Corazón de León, hacían más ruido que los perros de sus vecinos mexiquenses, pues verdad de perogrullo que un rugido es de mayor intensidad que un ladrido, pese a que al felino, como era el caso, se le marcasen más las costillas que la carne en los flancos, ora por el maltrato, ora por la desnutrición.

Ahora ya borró esos videos, como también suprimió aquellos en los que les ofrecía comida y cerveza a presuntos verificadores de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), para luego argüir que las autoridades validaban su supuesta reserva natural ubicada en Chalco, Estado de México, la cual estaba abierta al público, influencers y estudiantes de veterinaria.

Pese a que gran parte de la evidencia fue eliminada de Instagram y TikTok, CRÓNICA documentó docenas de publicaciones en las que el sujeto exhibía a distintas especies animales exóticas, desde reptiles hasta grandes felinos, para luego, en los comentarios, dar a conocer sus posibles precios de venta.

“Sobre 90 (mil pesos)”, respondió Brandon, con más de 350 mil seguidores en TikTok, a una publicación de abril de 2022, en la que se le preguntaba por el precio de un cachorro de jaguar, una especie felina nativa de México, mascota del Mundial de 2026, por cierto, que se encuentra en peligro de extinción por la deforestación, el tráfico de crías y la caza ilegal.

Canguro... ¿ilegal? Brandon no sólo poseía animales africanos, sino también especies endémicas de Australia. (Instagram)

CRÓNICA se hallaba en la gestión de una visita al “supuesto” santuario de Brandon, para documentar de manera encubierta el precario estado de los ejemplares animales, hasta que fue detenido este fin de semana por la Fiscalía del Estado de México tras un cateo a su propiedad, en la cual albergaba iguanas, pumas, lémures, leones, tigres, hienas y otras especies.

En el inmueble fueron asegurados:

Un león africano.

Un cachorro de tigre blanco.

Dos pumas.

Un ocelote.

Dos papiones sagrados.

Dos lémures de cola anillada.

⁠Una iguana verde.

Las autoridades mexiquenses informaron que el responsable no presentó documentos que acreditaran la legal posesión y manejo de los ejemplares.

Durante su detención, el hombre habría manifestado dedicarse a la compra y venta de animales exóticos, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

En sus redes sociales, sin embargo, Brandon aseguraba a sus miles de seguidores que contaba con todos los permisos legales y que su terreno, en realidad, era una PIMVS (Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre) llamado Gethsemani, ergo, un espacio autorizado por la SEMARNAT para criar fauna silvestre.

Bazar de fauna Brandon presumía tigres, leones y hasta hienas en sus redes sociales. (Instagram)

Presumía fauna en peligro de extinción... y hasta carne exótica vendía en redes sociales

Los monos titís son nuestro pariente primate más diminuto y a simple vista son adorables. Sin embargo, los asecha la desgracia: son una de las especies endémicas del Amazonas que más se hallan en peligro de extinguirse por la desaparición de su hábitat.

Brandon, sin embargo, presumía en redes sociales a su espécimen: “Me sobró una feria y que me compro un labubu real”, escribió en su cuenta de TikTok, Brandon_ar11 en 202, en una publicación que tiene más de 3.5 millones de reproducciones.

Pero no es el único: basta con buscar “mono tití” en dicha plataforma de video vertical, para encontrar docenas de videos de mexicanos propietarios de este pequeño primate, al cual comparan con un laububu, un popular muñeco de origen chino.

Tigres de bengala blancos, aves exóticas, lémures, iguanas... y hasta un canguro: Brandon poseía en su predio en Chalco de una moderna arca de Noé, en donde realizaba carnes asadas e invitaba a otros influencers, como Luis Carlos La Flama, quien compartió un video en sus redes sociales con cachorros de león y monos babuinos.

Y en su propiedad, había algo más siniestro... Brandon también vendía carne de animales exóticos: de avestruz, de cocodrilo, jabalí y búfalo.

“¿Listo para cocinar? Encuentra con nosotros la más deliciosa variedad en cortes y carnes exóticas para preparar recetas que enamorarán a tu familia", señala una publicación de 2021.

Carne exótica Brandon, actualmente detenido en el Edomex, ofrecía productos cárnicos de fauna silvestre. (Instagram)

Además de vender carne de fauna silvestre, el sujeto ofrecía contenciones, traslados de especímenes a todo el territorio nacional, adquisición de animales y supuestas gestorías con Semarnat, mediante una empresa suya llamada Comercializadora Bugs, cuyo perfil en Facebook fue eliminado.

Brandon, actualmente detenido por las autoridades del Estado de México, podría enfrentar una pena de uno a nueve años de prisión y una pena adicional de hasta tres años más de prisión por haber hecho un uso comercial de las especies en su poder.

En sus redes sociales, aún prevalecen docenas de videos en los que aparecen animales de África, América y Oceanía, desde felinos hasta marsupiales, cachorros y adultos.

Y Profepa intensifica vigilancia en redes sociales

En el marco del Día Internacional contra el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre, la Profepa informó el pasado 25 de junio que desde octubre de 2024 mantiene un monitoreo permanente de redes sociales y plataformas digitales para detectar publicaciones relacionadas con la posible venta ilegal de especies.

Como parte de esta estrategia, en junio de 2025 publicó una guía para que la ciudadanía pueda identificar y denunciar este tipo de actividades mediante el envío de enlaces y reportes.

La dependencia señaló que, gracias a esa herramienta, ha recibido 320 denuncias ciudadanas sobre presunto tráfico de vida silvestre en internet, las cuales fueron canalizadas principalmente a Meta para solicitar la eliminación o desactivación de cuentas vinculadas con estas actividades.

Además, trabaja de manera coordinada con esa empresa tecnológica y con la organización Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC) para identificar redes dedicadas al comercio ilegal de especies.

Como resultado de estas acciones, la Profepa ha elaborado siete fichas de investigación sobre vendedores recurrentes y 14 reportes de inteligencia que identifican perfiles y grupos relacionados con este mercado ilícito.

Entre mayo de 2025 y junio de 2026 reportó mil 119 publicaciones por posible tráfico ilegal de fauna silvestre, de las cuales 640 fueron eliminadas, equivalente al 57 por ciento de los casos notificados.

La dependencia advirtió que este delito no sólo involucra a quienes capturan o transportan animales, sino también a quienes los promocionan, comercializan o adquieren de forma ilegal.