Puente Las Tunas en Colima alcanza avance de casi 55%; buscan mejorar la conexión con Michoacán

La construcción del puente Las Tunas, ubicado sobre el río Coahuayana, entre los estados de Colima y Michoacán, registra un avance físico del 54.9 por ciento, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). La obra forma parte de los proyectos carreteros impulsados por el Gobierno de México para mejorar la conectividad y la seguridad vial en la región.

De acuerdo con la dependencia federal, los trabajos avanzan conforme al programa establecido y permitirán ofrecer una vía de comunicación más segura para miles de personas que diariamente cruzan entre ambas entidades.

El puente tendrá una longitud de 650 metros y sustituirá la infraestructura que anteriormente presentaba problemas debido a su antigüedad y a las afectaciones ocasionadas por fenómenos naturales. Con esta nueva construcción se busca brindar un tránsito más seguro, reducir riesgos para los automovilistas y facilitar el traslado de personas, mercancías y productos agrícolas.

La SICT explicó que actualmente se realizan labores de cimentación, construcción de la superestructura, colocación de trabes, así como trabajos en los accesos del puente. Además, continúan las obras de terracería, drenaje, pavimentación, señalamiento e iluminación que formarán parte del proyecto final.

La inversión destinada para esta obra busca fortalecer la infraestructura carretera del estado de Colima, una entidad considerada estratégica por su actividad económica y comercial, debido a su cercanía con el puerto de Manzanillo, uno de los más importantes del país. Las autoridades consideran que una mejor red carretera permitirá hacer más eficientes los traslados y mejorar la movilidad de la población.

Otro de los beneficios esperados es disminuir los tiempos de recorrido entre Colima y Michoacán, además de ofrecer una alternativa más segura para quienes utilizan esta vía de manera cotidiana, especialmente transportistas, productores y habitantes de comunidades cercanas.

La dependencia federal destacó que el proyecto forma parte del programa nacional de construcción y modernización de puentes impulsado por el Gobierno de México, el cual contempla diversas obras en distintos estados del país con el objetivo de fortalecer la infraestructura carretera y atender puntos donde existen problemas de movilidad o de seguridad vial.

Desde el inicio de los trabajos se ha mantenido un seguimiento permanente para verificar el cumplimiento de los tiempos de ejecución y de las especificaciones técnicas, con el propósito de entregar una obra de calidad que beneficie a la población durante los próximos años.

Las autoridades señalaron que, una vez concluido, el puente permitirá una circulación más ágil y segura, además de mejorar la comunicación entre ambos estados, favoreciendo las actividades económicas, comerciales y turísticas de la región.

La SICT reiteró que continuará supervisando el desarrollo de la obra para garantizar que los trabajos mantengan el ritmo previsto y que el puente Las Tunas pueda convertirse en una infraestructura que impulse el desarrollo regional, facilite el transporte y fortalezca la conectividad entre Colima y Michoacán. Con un avance cercano al 55 por ciento, el proyecto continúa como una de las principales obras carreteras que actualmente se desarrollan en el estado de Colima.