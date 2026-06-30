Festival Internacional Cervantino reunirá a representantes de 20 estados y 29 países en su edición 54

La edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC) buscará consolidarse como uno de los encuentros culturales más importantes de México al reunir a artistas provenientes de 20 estados del país y 29 naciones. Con ello, el festival fortalecerá su carácter nacional e internacional, ampliando la participación de diversas expresiones artísticas y culturales.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México informó que esta edición del Cervantino irá más allá del tradicional esquema de contar únicamente con un estado y un país invitados de honor, ya que la programación incluirá una representación más amplia de la riqueza cultural de México y del mundo.

El Festival Internacional Cervantino se llevará a cabo en la ciudad de Guanajuato y ofrecerá espectáculos de música, teatro, danza, ópera, artes visuales, literatura y actividades académicas. Desde su creación, el encuentro cultural se ha consolidado como uno de los festivales artísticos más importantes de América Latina y uno de los más reconocidos a nivel internacional.

Para esta edición participarán compañías, agrupaciones y artistas de distintos estados de la República, quienes compartirán escenario con representantes de 29 países, lo que permitirá al público disfrutar de una programación diversa que refleje distintas tradiciones, lenguajes artísticos y propuestas contemporáneas.

La Secretaría de Cultura destacó que el objetivo es fortalecer la vocación nacional del festival y abrir mayores espacios para que los creadores mexicanos puedan presentar su trabajo junto con artistas internacionales, fomentando el intercambio cultural y el diálogo entre distintas comunidades.

Además de las funciones artísticas, el Cervantino incluirá actividades dirigidas a niñas, niños, jóvenes y familias, así como talleres, conferencias, exposiciones y encuentros con creadores. Con ello se busca acercar la cultura a públicos de todas las edades y promover la participación ciudadana en las actividades del festival.

Las autoridades señalaron que la programación permitirá mostrar la diversidad cultural que existe en México, ya que las delegaciones estatales presentarán parte de su patrimonio artístico, sus tradiciones y nuevas propuestas escénicas. Al mismo tiempo, la presencia de compañías extranjeras permitirá conocer expresiones culturales de diferentes regiones del mundo.

El Festival Internacional Cervantino también representa un impulso para la economía de Guanajuato, ya que cada año recibe a miles de visitantes nacionales y extranjeros que generan una importante derrama económica para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios turísticos.

La Secretaría de Cultura subrayó que esta edición reafirma el compromiso del Gobierno de México con el acceso a la cultura y con la promoción de espacios donde artistas de diferentes disciplinas puedan compartir su trabajo con el público. Asimismo, destacó que el encuentro busca fortalecer la colaboración entre instituciones culturales, gobiernos estatales y organizaciones nacionales e internacionales.

Con la participación de 20 estados y 29 países, la edición 54 del Festival Internacional Cervantino pretende consolidar una programación más amplia e incluyente, que refleje la diversidad artística del país y fortalezca los lazos culturales con otras naciones. De esta manera, el festival continuará siendo un espacio de encuentro para creadores y espectadores, manteniendo la tradición que lo ha convertido en uno de los eventos culturales más importantes de México.