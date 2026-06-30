Exportaciones agroalimentarias de México a Ecuador crecen 4.5%

Exportaciones de México a Ecuador

Los productores mexicanos colocaron en Ecuador alimentos por un valor de 69 millones de dólares durante 2025, además de exportar 14.8 mil toneladas de productos agroalimentarios y pesqueros. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ambas cifras representan un crecimiento respecto al año anterior y reflejan el fortalecimiento del intercambio comercial entre los dos países.

La dependencia explicó que el valor de las exportaciones aumentó 4.5 por ciento en comparación con los 66 millones de dólares registrados en 2024, mientras que el volumen enviado al mercado ecuatoriano creció 8.8 por ciento, al pasar de 13.6 mil a 14.8 mil toneladas.

La Secretaría de Economía señaló que estos resultados forman parte de la estrategia del Gobierno de México para impulsar el crecimiento del campo, fortalecer las cadenas productivas y abrir más oportunidades comerciales para los productores nacionales, principalmente los de pequeña y mediana escala.

El objetivo es diversificar los mercados de exportación y consolidar la presencia de los productos mexicanos en el extranjero.

Entre los alimentos con mayor valor comercial enviado a Ecuador destacaron las preparaciones para lactantes, con exportaciones por 10.4 millones de dólares.

Le siguieron el maíz para siembra, con 9.6 millones de dólares; las preparaciones alimenticias, con 8.8 millones; el agua y agua mineral, con 5.8 millones; y las salsas, que alcanzaron ventas por 4.6 millones de dólares.

También formaron parte de las exportaciones las grasas y aceites de pescado, la cerveza, los productos de confitería, los productos de panadería, las preparaciones para animales y otros alimentos que, en conjunto, representaron una parte importante del comercio con Ecuador.

La Secretaría destacó que los productos de panadería fueron los que registraron el mayor crecimiento promedio anual en el mercado ecuatoriano, con un incremento de 123.6 por ciento.

También sobresalieron las salsas, con un crecimiento de 14.7 por ciento; el maíz para siembra, con 13.5 por ciento; y los productos de confitería, que aumentaron 10.2 por ciento.

Para mantener esta tendencia, la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, instruyó reforzar las acciones de acompañamiento técnico y comercial dirigidas a los sectores agrícola, pesquero y ganadero.

La dependencia explicó que esta estrategia busca consolidar la presencia de los alimentos mexicanos en otros mercados, aprovechando su calidad y reconocimiento sanitario, además de fortalecer los ingresos de las familias productoras y contribuir al desarrollo de las comunidades rurales.