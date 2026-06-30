Donald Trump dará a conocer su desición de no prorrogar el T-MEC

Renovación del T-MEC El presidente Donald Trump dice ahora que Estados Unidos no necesita a sus vecinos como socios comerciales (AARON SCHWARTZ / POOL/EFE)

Se dio a conocer que el día de mañana, cuando inicie la revisión formal del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, Donald Trump anuncie por medio de sus representantes la decisión de no prorrogar más de diez años el tratado.

De acuerdo con información difundida por la agencia Reuters, Greta Peisch, exasesora general de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y ahora socia comercial de Wiley Rein en Washington, confirmó que este 1 de julio “Estados Unidos no confirme su deseo de prorrogarlo“.

Así, se dará incio a un periodo de revisión de seis años como parte de una cláusula negociada por la primera administración de Trump que no marca la salida inmediata de Estados Unidos del tratado, sino que marca un escenario de incertidumbre sobre su continuidad.

Las negociaciones realizadas hasta ahora, han sido marcadas por las exigencias generalizadas para aumentar el contenido estadounidense y regional en la producción automotriz norteamericana y las medidas de protección comercial para impedir que los productos chinos se beneficien del T-MEC.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ya programó una tercera ronda de negociaciones con México para la semana del 20 de julio, lo que indica su intención de seguir presionando para lograr cambios.