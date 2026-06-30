Ingresos del Gobierno Federal crecen 36 mil millones de pesos: SAT

Dinero mexicano

Los ingresos del Gobierno Federal aumentaron 35 mil 994 millones de pesos durante los primeros cinco meses de 2026, al alcanzar una recaudación de 2 billones 781 mil 646 millones de pesos, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La cifra representa un crecimiento nominal respecto al mismo periodo del año pasado.

Según el documento, el total de los recursos obtenidos entre enero y mayo, 2 billones 477 mil 738 millones de pesos correspondieron a ingresos tributarios, lo que significó un incremento nominal de 65 mil 848 millones de pesos en comparación con los primeros cinco meses de 2025.

El impuesto sobre la renta (ISR) se mantuvo como la principal fuente de ingresos para el Gobierno Federal, con una recaudación de un billón 345 mil 229 millones de pesos.

Por su parte, el impuesto al valor agregado (IVA) dejó ingresos por 703 mil 351 millones de pesos, es decir, 49 mil 809 millones más que en el mismo periodo del año anterior.

Grafica de Cifras preliminares

En tanto, el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aportó 298 mil 799 millones de pesos, cifra que representa un aumento de 30 mil 351 millones respecto a los primeros cinco meses de 2025.

Las cifras preliminares del SAT muestran que la recaudación del Gobierno Federal ha mantenido una trayectoria ascendente durante los últimos años.

Mientras que entre enero y mayo de 2020 los ingresos sumaban un billón 784 mil 740 millones de pesos, para el mismo periodo de 2026 el monto llegó a 2 billones 781 mil 646 millones de pesos.

Asimismo, durante el primer bimestre del año los ingresos ascendieron a un billón 124 mil 620 millones de pesos, lo que representó un crecimiento real de 1.6 por ciento frente al mismo lapso de 2025.

El Servicio de Administración Tributaria destacó que estos resultados reflejan el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las y los contribuyentes.

El organismo señaló que los recursos recaudados permiten financiar acciones orientadas al desarrollo de la economía mexicana y al bienestar de la población.