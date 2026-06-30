La investigación de los contratos otorgados por Maru Campos la tiene que hacer la ASF: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó en que es importante investigar si en las declaraciones patrimoniales que llevó a cabo la gobernadora de de Chihuahua, María Eugenia Campos, se llegó a hacer mención de la entrega de contratos en beneficio a una empresa inmobiliaria en la que tiene acción mayoritaria, o, si por el contario, la situación se trata de un caso en el que hay conflicto de intereses.

La pregunta que se le hizo a la presidenta deriva de diferentes publicaciones que han dado a conocer que Campos cuenta con un total del 98 por ciento en una empresa inmobiliaria que recibió contratos por parte de su propia administración.

Por otro lado, dicha administración es de la misma manera propietaria de una parte de La Mansión Dorada; una lujosa residencia que alcanza los 1.800 metros cuadrados que se encuentra en un exclusivo fraccionamiento de Chihuahua conocido como Bosques de San Francisco. En tanto, un reportaje que fue publicado por el medio SinEmbargo, sugiere que, La Mansión Dorada, se trata del lugar en el que reside María Eugenia.

Como parte de la investigación que tendrá lugar, la mandataria, además señaló que la revisión se tiene que hacer de la mano de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sin embargo, en caso de que alguien llegué a poner una denuncia en la Fiscalía, las cosas cambiarían, y ahora la investigación sería llevada a cabo desde otra perspectiva. “Pero lo primero es la revisión administrativa”, añadió Sheinbaum.