Nueve egresados de Enfermería del CONALEP trabajarán en hospital geriátrico de Alemania: Mario Delgado

Nueve egresados de CONALEP trabajarán en hospital geriátrico de Alemania

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció la contratación de nueve egresadas y egresados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) por el Centro Geriátrico Am Lerchenberg, ubicado en Wittenberg, Sajonia-Anhalt, Alemania.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado declaró que esta acción es resultado del convenio de colaboración entre el CONALEP y el Instituto Goethe México, el cual conlleva un proceso de selección realizado por el Servicio Nacional de Empleo (SNE) dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Trabajo) en conjunto con reclutadores especializados del centro hospitalario.

Las y los egresados participan en el proyecto Fit para el Mercado Laboral Alemán (FIMA), mediante el cual reciben, de manera gratuita, capacitación presencial durante un año para el aprendizaje del idioma alemán, incluyendo terminología especializada del área de la salud. Además de un apoyo económico durante su formación.

Los beneficiarios deberán acreditar los niveles A1, A2, B1 y B2 antes de incorporarse al sistema de salud alemán.

Las y los profesionistas que fueron seleccionados para esta experiencia son: Allen Daniel Carreón Velázquez, de Baja California Sur, Arturo Villasante Tinoco, de Ciudad de México, Olivia Xóchitl Martínez Reyes y Víctor Netzahualcóyotl García Ramírez, de Michoacán, Adrián Peralta Castillo, de Puebla y Xiomara Zagir Gómez Puc, Adrián Alejandro Vázquez Ketz, Pablo Uriel Lagunas Chulim y Evin Joaquín González Valdivia, de Quintana Roo.

El funcionario señaló que, al llegar a Alemania, las y los egresados iniciarán el proceso de homologación de sus estudios como Profesionales Técnicos Bachiller en Enfermería General, mientras se desempeñan como auxiliares de enfermería en el Centro Geriátrico Am Lerchenberg. Una vez concluido dicho proceso, ejercerán plenamente su profesión con las condiciones laborales y salariales correspondientes.

Subrayó que el CONALEP es el único subsistema de Educación Media Superior que otorga una cédula profesional como Profesional Técnico Bachiller, lo que fortalece la empleabilidad de sus egresados dentro y fuera del país.

Respecto a esto, el director general del CONALEP, Rodrigo Rojas Navarrete, felicitó a las y los profesionistas y expresó su orgullo por haber sido seleccionados, ya que ello representa un reconocimiento a la calidad académica del Colegio como institución educativa. Afirmó que el CONALEP continuará impulsando iniciativas que amplíen las oportunidades de crecimiento de su comunidad estudiantil.

“Es algo histórico que los egresados del CONALEP sean seleccionados para trabajar en Europa, donde existe una alta demanda de profesionales técnicos; allá necesitan de su talento y de su humanismo”, concluyó.

Los participantes Xiomara Zagir Gómez Puc y Pablo Uriel Lagunas Chulim compartieron su alegría por haber sido seleccionados y su agradecimiento al CONALEP por los conocimientos adquiridos y por la oportunidad de disfrutar de esta experiencia.

“Nunca esperé ser elegido para vivir esta oportunidad. Pero aquí estoy listo para darlo todo, es un gran sueño hecho realidad gracias a que nunca perdí la esperanza de encontrar una buena oportunidad en mi desarrollo profesional, hoy CONALEP me la da y la voy a aprovechar”: Pablo Uriel Lagunas Chulim.