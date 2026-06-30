Secretaria de Salud investiga hallazgo de 18 millones de medicamentos caducados en el Hospital Infantil de México

Hospital Infantil de México (Cuartoscuro)

El secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó que en el Hospital Infantil de México fueron localizados más de 18 millones de medicamentos caducados, además de dispositivos médicos y material de curación que permanecieron almacenados durante varios años, por lo que ya existe una investigación para esclarecer cómo ocurrió esta acumulación y determinar las responsabilidades correspondientes.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que los medicamentos vencidos fueron detectados entre 2023 y 2024, luego de que el nuevo director del Hospital realizara una revisión del inventario al inicio de la actual administración.

Kershenobich detalló que los más de 18.4 millones de piezas caducadas tienen un valor superior a los 120 millones de pesos y corresponden a diferentes años de vencimiento.

Aclaró que no se trata de uno o unos cuantos medicamentos, sino de una amplia variedad de productos, entre ellos medicamentos, dispositivos médicos y material de curación.

“Estos medicamentos fueron caducados durante un periodo de varios años. Al llegar la nueva administración, el director del Hospital Infantil hizo una evaluación de los medicamentos que se habían acumulado y ya estaban caducos”, explicó.

El titular de Salud señaló que la investigación ya está en manos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, instancia que deberá establecer por qué los insumos permanecieron almacenados hasta perder su vigencia.

Indicó que el objetivo es conocer cómo ocurrió la acumulación y determinar las responsabilidades de quienes estuvieron a cargo del manejo de esos medicamentos e insumos.

Aunque confirmó que el procedimiento ya está en marcha, evitó revelar los nombres de las personas que pudieran estar siendo investigadas.

Al ser cuestionado sobre las denuncias de padres de familia que, durante ese mismo periodo, reportaban falta de medicamentos para sus hijos, Kershenobich respondió que precisamente la investigación permitirá conocer por qué coexistían reportes de desabasto mientras había millones de piezas almacenadas sin utilizarse.

Reiteró que la revisión detectó medicamentos, dispositivos y material de curación de distintos tipos, por lo que será la investigación la que determine las causas de esta situación.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno también trabaja para modificar los procedimientos administrativos relacionados con la baja de medicamentos caducados.

Explicó que actualmente el proceso resulta excesivamente burocrático, por lo que se busca agilizar los trámites para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.

“Aunque parezca absurdo, no es sencillo dar de baja los medicamentos por asuntos administrativos y burocráticos”, afirmó la mandataria.