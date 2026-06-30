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Se registra como el segundo sismo de mayor magnitud en México en lo que va de 2026.

Sismo en Sinaloa hoy 30 de junio: reportan temblor de 6.1 en Guasave

Por Ana Paola Martínez Garrido
Sismo en Sinaloa hoy | Así se sintió el sismo de magnitud 6.1. (SSN)

Un sismo de magnitud 6.1 se registró la tarde de este martes 30 de junio frente a las costas de Sinaloa, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), luego de actualizar la intensidad del movimiento telúrico.

De acuerdo con el organismo, el temblor ocurrió a las 13:45 horas y tuvo su epicentro a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa, con una profundidad de 5 kilómetros, por lo que pudo percibirse en distintos municipios del estado.

Así se percibió en distintos puntos del estado de Sinaloa

A través de redes sociales, habitantes reportaron que el sismo se sintió principalmente en Guasave, Los Mochis y Guamúchil, mientras que en la ciudad de Culiacán fue percibido con intensidad media. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o daños materiales derivados del movimiento.

Las autoridades de Protección Civil mantienen el monitoreo de la zona y exhortaron a la población a mantenerse atenta a la información difundida por canales oficiales, así como a seguir las recomendaciones en caso de réplicas.

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