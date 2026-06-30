Sismo en Sinaloa hoy 30 de junio: reportan temblor de 6.1 en Guasave

Sismo en Sinaloa hoy | Así se sintió el sismo de magnitud 6.1. (SSN)

Un sismo de magnitud 6.1 se registró la tarde de este martes 30 de junio frente a las costas de Sinaloa, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), luego de actualizar la intensidad del movimiento telúrico.

➜] #Actualización

🇲🇽 #Sismo Golfo dd #California. 30/Jun/2026.



✅️ El Servicio Sismológico Nacional [#SSN] actualiza a magnitud 6.1 y su epicentro fue geolocalizado a 116 km al suroeste de #Guasave, #Sinaloa.



📊 Oficialmente, es el segundo sismo de mayor magnitud registrado… pic.twitter.com/FvxcnHRJ8E — SASSLA (@SasslaMx) June 30, 2026

De acuerdo con el organismo, el temblor ocurrió a las 13:45 horas y tuvo su epicentro a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa, con una profundidad de 5 kilómetros, por lo que pudo percibirse en distintos municipios del estado.

Así se percibió en distintos puntos del estado de Sinaloa

A través de redes sociales, habitantes reportaron que el sismo se sintió principalmente en Guasave, Los Mochis y Guamúchil, mientras que en la ciudad de Culiacán fue percibido con intensidad media. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o daños materiales derivados del movimiento.

Se registran dos sismos en el noroeste de #México.



Un #Sismo de magnitud preliminar 6.1 se registró a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, #Sinaloa.



Un minuto después, se reportó otro sismo de magnitud preliminar 5.3, con epicentro a 33 kilómetros al este de El Salto,… pic.twitter.com/YTGiKpTrk1 — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) June 30, 2026

Las autoridades de Protección Civil mantienen el monitoreo de la zona y exhortaron a la población a mantenerse atenta a la información difundida por canales oficiales, así como a seguir las recomendaciones en caso de réplicas.