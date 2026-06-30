INE publica el acuerdo del Consejo General sobre el registro de nuevos Partidos Políticos Nacionales

INE Cinco organizaciones ciudadanas que aspiran a obtener registro como Partido Político Nacional fueron sancionadas por el INE tras detectar irregularidades en el manejo de recursos (Imagen de Apoyo)

El Instituto Nacional Electoral informó que este martes se publicará en la Gaceta Electoral el acuerdo del Consejo General que contiene las resoluciones aprobadas en la sesión celebrada el pasado 25 de junio, con los engroses correspondientes derivados de la deliberación y votación de ese órgano colegiado.

“La publicación en la Gaceta Electoral pone a disposición de la ciudadanía la versión definitiva de las resoluciones aprobadas por el Consejo General y forma parte de las actuaciones institucionales previstas para el procedimiento de registro de nuevos Partidos Políticos Nacionales” indicó el INE en un comunicado.

Asimismo, precisó que conforme a lo aprobado por el Consejo General, el registro de las organizaciones que obtuvieron aprobación podrán acudir el próximo 1 de julio a recibir la constancia de registro correspondiente.

“La entrega de dichas constancias constituye una actuación administrativa derivada de la decisión adoptada por el Consejo General. En consecuencia, no se tiene previsto acto protocolario alguno”, agregó.

Finalmente, el INE destacó que da continuidad a la ejecución administrativa de las resoluciones aprobadas por el Consejo General, “la entrega de dichas constancias constituye una actuación administrativa derivada de la decisión adoptada por el Consejo General. En consecuencia, no se tiene previsto acto protocolario alguno”.