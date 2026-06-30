Sector marítimo respalda la vigencia del T-MEC por 16 años

Cameintram

La Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram) dio a conocer sus consideraciones respecto a la extensión del T-MEC por 16 años ya que daría mayor certidumbre a las inversiones y al comercio regional.

El presidente de la Cameintram, José Manuel Urreta Ortega comunicó que el sector naviero mexicano está a favor de alcanzar acuerdos entre los tres países y de “extender el acuerdo durante los próximos 16 años”, con el objetivo de abrir “un proceso más profundo de negociación” y búsqueda de consensos.

Señaló que el sector mantiene una expectativa favorable ante la revisión del tratado a realizarse este 1 de julio al considerar que existe consenso sobre los beneficios que el T-MEC ha generado para las tres economías de Norteamérica.

Afirmó que la decisión de Estados Unidos de abordar algunos temas de manera bilateral con México y Canadá no representa, por sí misma, un riesgo para la continuidad del tratado, siempre que se respeten los mecanismos institucionales previstos en el propio acuerdo.

Además, sostuvo que el tratado ha favorecido el crecimiento del movimiento de mercancías en los puertos mexicanos y la consolidación de las cadenas de suministro en Norteamérica, impulsadas por el fenómeno del ‘nearshoring’.

No obstante, advirtió que el sector también observa riesgos derivados de un posible endurecimiento de las reglas de origen, la imposición de aranceles por temas laborales y un incremento en los controles aduaneros.Por ello, finalmente, hizo un llamado a mantener un diálogo permanente con las autoridades y preparar a la industria para responder a nuevas exigencias regulatorias