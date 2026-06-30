Hacienda destaca fortaleza económica de México ante entorno internacional

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que la economía mexicana mantiene bases sólidas para enfrentar el entorno internacional y continuar impulsando el crecimiento del país. A través de un comunicado por parte del Gobierno de México, la dependencia destacó que las finanzas públicas permanecen estables gracias a una política fiscal responsable y al manejo prudente de los recursos públicos.

Hoy, Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos mexicano sy nueve entidades involucradas en el robo de combustible, vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización designada como organización terrorista extranjera por la administración de Trump.

La medidad del Departamente del Tesoro pone de relieve la explotación del sector petrolero y petroquímico mexicano como parte del CJN, lo que representa una amezana para las empresas estadounidenses legítimas y el sistema financiero de Estados Unidos.

La dependencia explicó que uno de los principales objetivos del Gobierno de México es conservar la estabilidad macroeconómica, ya que esto permite generar confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros, además de brindar mejores condiciones para el desarrollo económico.

De acuerdo con Hacienda, el país ha logrado mantener un equilibrio en el manejo de las finanzas públicas, lo que ha permitido enfrentar los retos derivados del panorama económico mundial, caracterizado por la volatilidad en los mercados financieros, conflictos internacionales y cambios en el comercio global.

La SHCP señaló que el buen desempeño de la economía también es resultado de una administración responsable de la deuda pública, la disciplina en el gasto y el fortalecimiento de los ingresos del gobierno. Estas acciones, indicó, permiten mantener la confianza de los mercados y asegurar que el país continúe siendo un destino atractivo para la inversión.

Asimismo, la dependencia destacó que la estabilidad financiera favorece la ejecución de programas sociales, obras de infraestructura y proyectos estratégicos que buscan mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer el desarrollo de las distintas regiones del país.

Hacienda también subrayó que México cuenta con instituciones económicas sólidas y un sistema financiero estable, factores que contribuyen a enfrentar con mayor fortaleza los desafíos que puedan surgir en el escenario internacional. Estas condiciones, afirmó, permiten responder de manera oportuna ante posibles cambios en la economía global sin poner en riesgo las finanzas nacionales.

Otro de los aspectos mencionados por la dependencia es que el país continúa aprovechando las oportunidades derivadas de la relocalización de empresas, conocida como nearshoring, debido a su ubicación geográfica, la integración comercial con América del Norte y la estabilidad de su economía. Esto representa una oportunidad para atraer nuevas inversiones, generar empleos e impulsar el crecimiento de diversos sectores productivos.

La SHCP reiteró que continuará dando seguimiento al comportamiento de los indicadores económicos nacionales e internacionales para tomar las medidas necesarias que permitan preservar la estabilidad financiera y mantener un manejo responsable de los recursos públicos.

Además, indicó que las políticas económicas seguirán enfocadas en fortalecer las finanzas públicas, fomentar la inversión y crear condiciones que impulsen el desarrollo económico con responsabilidad fiscal.

Finalmente, la Secretaría de Hacienda aseguró que México mantiene una economía resiliente y con fundamentos sólidos para hacer frente a los desafíos del entorno internacional. La dependencia reiteró su compromiso de continuar aplicando políticas que permitan conservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la confianza de inversionistas y contribuir al bienestar de la población mediante un crecimiento económico sostenible.