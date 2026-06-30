México envía siete plantas generadoras de electricidad a Venezuela; alista insumos y víveres

Rescatistas de Vietnam realizan labores de búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos que azotaron La Guaira, en Venezuela (EFE)

Tragedia en Venezuela — “Hoy se envían las (siete) plantas de emergencia (generadoras de electricidad) y algunos otros equipos e insumos también aprovechando que viajan (a Venezuela), se van en avión”, comunicó la presidenta Claudia Sheinbaum, al agregar que también se prepara el envío de un barco con víveres e insumos para apoyar a los damnificados por los terremotos que azotaron esta nación suramericana la semana pasada y que ha dejado 1,943 muertos y 10,571 heridos.

“Hoy se envían las (siete) plantas de emergencia (generadoras de electricidad) y algunos otros equipos e insumos también aprovechando que viajan (a Venezuela), se van en avión”, señaló en Palacio Nacional, al agregar que siguen las gestiones con autoridades venezolanas para identificar las necesidades más urgentes derivadas de la emergencia.

La Jefa del Ejecutivo federal destacó que “el responsable del grupo que va por parte de la Secretaría de la Defensa” se reunió “con autoridades tanto militares como civiles de Venezuela para conocer qué otras necesidades de manera directa tienen, coinciden con las que nos envió la embajada”.

La mandataria apuntó que se “van a enviar alrededor de ocho, siete u ocho plantas, siete plantas de luz, que salen en un avión el día de hoy para llegar allá de emergencia”.

En la misma línea, refirió que el Gobierno Federal trabaja en la organización de un envío marítimo para trasladar más apoyo humanitario.

“Estamos preparando un barco con la Secretaría Marina para que la colecta de víveres y otros insumos que se ha estado haciendo también por distintas instituciones, incluso la embajada de Venezuela en México, (para que) pueda recogerse y llevarse una parte en avión y otra parte ya por barco”, indicó.

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