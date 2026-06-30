Presenta Auditoría Superior de la Federación 21 denuncias por daños al erario de más de 600 mdp

El titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel en la Cámara de Diputados

La Auditoria Superior de la Federación presentó 21 denuncias penales por presuntos daños al erario por más de 600 millones de pesos, cometidas por funcionarios de los 3 órdenes de gobierno durante el ejercicio presupuestal 2025.

“Hemos presentado 21 denuncias penales por un posible daño de más de 600 millones de pesos, esto atendiendo a la facultad de poder presentar denuncias en cualquier momento, sin tener que esperar a la conclusión de todo el proceso de fiscalización”, anunció el l Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel.

Paralelo a ello, se iniciaron 30 expedientes de “responsabilidades administrativas graves”, derivadas de la detección de colusiones en procedimientos de contratación pública”, contra gobiernos municipales, estatales y federal.

Sin embargo el funcionario omitió informar sobre las dependencias, estados o municipios involucrados en estas investigaciones para no violentar el debido proceso o la presunción de inocencia, dijo.

No obstante detalló que algunas de estas denuncias corresponden a auditorías de los ejercicios presupuestales del 2022, 2021 y 2024 de los tres órdenes de gobierno.

Durante la primera entrega de la fiscalización al a cuenta pública 2025, Palacios Cardel informó que el Programa Anual de Auditorías establece la realización de 2 mil 244 auditorías a lo largo del año, de las cuáles, 209 se realizarán a dependencias federales.

“Por primera vez serán auditadas la totalidad de las Dependencias Federales. Asimismo, con las auditorías programadas alcanzaremos la revisión de mil 733 entes públicos de todos los órdenes de gobierno, es decir, Dependencias Federales, Entidades Federativas, Municipios, Alcaldías, Organismos Públicos Descentralizados y demás entes públicos que ejercen recursos federales”, aseveró

Asimismo aseveró que , previo a la conclusión de las auditorías, se logró recuperar en favor de los Municipios, los recursos que no les habían sido efectivamente transferidos; por lo que, de manera inédita, únicamente quedó pendiente de aclarar la transferencia de 1.4 millones de pesos por parte de una entidad federativa, de los más de 300 mil millones de pesos a distribuir.

Hernández Palacios Cardel sostuvo que con el nuevo modelo de Auditoría Integral, se lleva a cabo una sola revisión al 100% de los recursos ejercidos de cada dependencia o entidad federativa.

Con ello—agregó--se harán públicos los resultados de auditorías efectuadas a cada una de las 32 Entidades Federativas y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de la distribución y pago de las Participaciones Federales a los Municipios y Alcaldías, con lo que se verificaron 29 mil 736 transferencias de recursos correspondientes a todos y cada uno de los 2 mil 478 entes de este orden de gobierno.

El funcionario detalló que en los primeros 100 días de su administración, se crearon las Unidad Especializadas en Inteligencia y Análisis; en Investigación y Auditoría Forense; en Entidades Federativas; en Municipios; así como las Auditorías Especializadas del Gasto Público en materia Social, Educativa, de Salud, Seguridad Nacional, en Materia Hacendaria, Energía, Recursos Naturales e Infraestructura.

De igual manera se creó una Secretaría General de Fiscalización; la Auditoría Especializada en Dictaminación e investigación; y la Unidad de Atención Ciudadana, que permite recibir denuncias vía WhatsApp.

Por último, , adelantó que este 1 de julio, instalarán el “Comité de Gestión por Competencias de la Auditoría Superior de la Federación”, con lo que ahora la ASF será además una entidad de Certificación y Evaluación.