IMSS Bienestar anuncia la creación de la primera unidad de cirugía fetal en México

Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, dio a conocer, con el objetivo de que la unidades médicas cuenten cada vez con más equipo de alta tecnología, la creación de la primera unidad de cirugía fetal en México, la cual se ubica en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”, en Villahermosa, Tabasco.

Se trata de una técnica muy segura en la cual, por medio de un procedimiento técnico de última generación, se opera al feto dentro del útero. Con anterioridad, la cirugía sólo existía en el sector privado y fuera del país, sin embargo en México la gastrosquisis (alteración de la pared abdominal del feto), tiene una incidencia importante. Cada año, alrededor de mil nacimientos presentan esta complicación estructural, y la única opción era operar a los bebés después de que nacían, lo que traía muchas complicaciones tanto para la mamá como para el menor. Con la unidad en Villahermosa ya se ha operado exitosamente a tres niños, y hay siete más en protocolo de estudio.

Como parte del programa de equipamiento de alta espacialidad 2026-2027, el IMSS-Bienestar también avanza en una incorporación histórica en la que entre este y el próximo año, llegarán 174 equipos a los hospitales del IMSS-Bienestar. Entre los nuevos aparatos se encuentran cinco aceleradores lineal, 117 mastógrafos con Inteligencia Artificial, 5 resonadores magnéticos y 44 tomógrafos. Esta iniciativa, que se enfoca principalmente en llegar a los lugares más alejados, equivale a una inversión total de 4,196 millones de pesos

El equipo médico ya mencionado, además viene acompañado de especialistas formados para que la interpretación de los resultados sea correcta, al igual que de una red pública y gratuita que permite la referencia de estos pacientes. “Gracias a estos equipos nuestras unidades pueden realizar un diagnostico cada vez más oportuno y brindar tratamiento de mayor complejidad”, añadió Svarch Pérez.