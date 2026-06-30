IMSS renueva resonadores magnéticos con 17 equipos de última generación

Zoé Robledo, director general del IMSS (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúa con el proceso de modernización de su infraestructura médica. Después de anunciar la renovación de equipos de tomografía, el director general del instituto, Zoé Robledo Aburto, informó sobre la sustitución y adquisición de nuevos resonadores magnéticos, considerados parte del mayor salto tecnológico realizado por la institución en materia de diagnóstico por imagen en los últimos años.

Actualmente el IMSS cuenta con 54 equipos de resonancia magnética, una tecnología que utiliza un potente imán y ondas de radio para obtener imágenes detalladas del cerebro, la columna, el corazón, los riñones y otros órganos, además de ayudar a detectar tumores, lesiones y diversas enfermedades. La información obtenida es procesada mediante sistemas con inteligencia artificial que reconstruyen imágenes con precisión milimétrica.

Como parte de esta renovación se incorporaron 17 equipos de última generación. De ellos, 14 fueron adquiridos mediante una sola compra gracias a la reforma a la Ley de Adquisiciones, lo que permitió negociar directamente con los fabricantes y obtener mejores condiciones de compra.

Equipos con mayor capacidad de diagnóstico

La nueva infraestructura está integrada por 11 resonadores de 1.5 teslas de potencia y seis de 3 teslas, tecnología que fortalece la capacidad diagnóstica del IMSS, especialmente en las áreas de neurología, cardiología y oncología.

Los equipos de 1.5 teslas fueron instalados en los Hospitales Generales Regionales de Tijuana, Ciudad Juárez, Tlajomulco, Tecámac, Metepec, Charo y Zaragoza; además de la Hospitalidad de Especialidades de Torreón, el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Hospital General de Zona Ramos Bours y la Unidad Médica de Alta Especialidad XIV Septiembre.

Por su parte, los seis resonadores de 3 teslas quedaron distribuidos en el Hospital General Regional de Reynosa, el Hospital de Especialidades y el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Hospital de Especialidades de Monterrey y el Centro Médico Nacional del Noroeste, en Ciudad Obregón.

Además, en tres hospitales construidos durante la actual administración federal también se instalaron tomógrafos de última generación: el Hospital General Regional de Ciudad Juárez, el Hospital General Regional de Tuxtla Gutiérrez y el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México.

Mapa de localización de las maquinas de resonancia magnética

Estudios más rápidos y con mayor precisión

De acuerdo con Zoé Robledo, la incorporación de esta tecnología representa un cambio importante en la atención médica. Mientras anteriormente podían realizarse entre 80 y 90 estudios por semana, con los nuevos equipos será posible alcanzar alrededor de 150.

Otro de los beneficios es la reducción en el consumo de helio para el funcionamiento de los equipos. Antes se requerían entre 50 y 100 litros, mientras que la nueva tecnología utiliza únicamente siete litros.

Los nuevos resonadores también disminuyen considerablemente el tiempo de cada estudio. Una exploración neurológica que antes tardaba entre 45 y 60 minutos ahora puede realizarse en un lapso de entre 10 y 15 minutos. En el caso de estudios de columna, el tiempo pasó de aproximadamente una hora a unos 30 minutos.

Esta reducción permitirá atender a un mayor número de pacientes cada día y hacer más cómoda la experiencia para quienes deben someterse a estos estudios, al reducir el tiempo de inmovilidad y disminuir problemas como el estrés o la sensación de claustrofobia.

Apoyo para detectar enfermedades

El IMSS destacó que los nuevos equipos ofrecen imágenes de mayor calidad y precisión para el diagnóstico de enfermedades neurológicas, lesiones de ligamentos, padecimientos de la columna y del sistema musculoesquelético.

También fortalecen la detección temprana de cáncer de mama y próstata, además de permitir la realización de angiografías sin utilizar radiación, ampliando así las posibilidades de diagnóstico con mayor seguridad para los pacientes.

Con esta renovación tecnológica, el instituto busca fortalecer la capacidad de diagnóstico en hospitales de alta especialidad y regionales, acercando equipos más modernos a derechohabientes de distintas regiones del país.