SCJN rechazó atraer el caso de ‘Fofo’ Márquez: ¿Cuánto tiempo deberá estar en prisión por tentativa de feminicidio?

Fofo Márquez 2026 La SCJN rechazó el amparo del influencer con siete votos en contra.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó a inicios de esta semana atraer el amparo promovido por el influencer Rodolfo Márquez Alcaraz, popularmente conocido como ‘Fofo’ Márquez, con el que pretendía anular la sentencia de 17 años y seis meses de prisión por tentativa de feminicidio tras agredir a una automovilista en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan durante febrero de 2024.

Con siete votos en contra, el Máximo Tribunal rechazó la solicitud del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito, cuyo propósito era “definir los criterios” que la corte debían tomar en cuenta en materia penal para determinar si una agresión violenta contra una mujer constituye una tentativa de feminicidio.

Corte rechaza atraer amparo del influencer ‘Fofo’ Márquez que pretendía reducir su sentencia de 17 años

En febrero de 2024, ‘Fofo’ Márquez, quien había adquirido una alta popularidad por su contenido en redes sociales, agredió a una mujer en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan, siendo declarado culpable por tentativa de homicidio en enero de 2025 y, en el mismo mes, se presentó su sentencia de 17 años y seis meses de prisión; a su vez, se le impuso una multa de más de 277 mil pesos mexicanos.

Este año, Rodolfo Márquez buscó la reducción de su condena, sin embargo, la SCJN rechazó el amparo con siete votos en contra.

Durante la sesión, Hugo Aguilar Ortiz —ministro presidente— fue notificado por el secretario general de acuerdos que los votos eran insuficientes para atraer el caso del influencer; únicamente las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama votaron a favor, lo que dio por resultado el rechazo a la solicitud.

“Señor ministro presidente: en consecuencia, no se ejerce la facultad de atracción en la solicitud 622/2026”, declaró el secretario general de acuerdos, por lo que Márquez tendrá que continuar el cumplimiento de su sentencia impuesta el año pasado.

Caso ‘Fofo’ Márquez: lo hallan culpable por tentativa de feminicidio en 2024

Rodolfo Márquez fue declarado culpable del delito de feminicidio en grado tentativa después de agredir físicamente a la señora Edith ​en febrero del 2024 en un centro comercial del municipio de Naucalpan, Estado de México.

De acuerdo con los elementos presentados por el ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) durante el proceso, se determinó que el influencer tuvo la intención de privar de la vida a la víctima, ya que Márquez poseía conocimiento en boxeo y artes marciales que, sumados a su ventaja en fuerza física y mecánicas de golpes, le colocaron en una situación de dolo hacia la mujer agredida.

A pesar de que la defensa del influencer argumentó que la víctima había insultado a ‘Fofo’ Márquez primero, la acusación fue invalidada al comprobarse en el video de seguridad que el creador de contenido golpeó a la mujer en la cabeza, pecho, abdomen y la tiró al piso, por lo que no pudo pronunciar palabras.

Tras ser declarado culpable por tentativa de feminicidio y sentenciado a 17 años y medio de prisión, Márquez se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Molino de Flores en Texcoco, Estado de México.