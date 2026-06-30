Revisión del T-MEC: Sheinbaum apuesta por extender el acuerdo por 16 años más

Claudia Sheinbaum Reuniones para ampliar el T-MEC (EFE)

México ya formalizó su intención de ampliar por 16 años más la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La presidenta Claudia Sheinbaum informó que firmó la carta con la postura del país y señaló que Canadá hizo lo propio, por lo que ahora esperan la respuesta del gobierno estadounidense.

Durante su conferencia matutina, explicó que este miércoles se realizará una reunión virtual entre el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard; el secretario de Economía de Canadá y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, encuentro en el que comenzará la etapa formal del proceso previsto en el propio tratado.

Sheinbaum indicó que el tratado contempla distintos escenarios. Uno de ellos consiste en que los tres países acuerden extender su vigencia por otros 16 años, mientras que, si eso no ocurre, iniciaría un proceso formal de revisión.

Precisó que este mecanismo ya está establecido en el acuerdo comercial y no depende de una decisión unilateral.

“Yo ya firmé cuál es la posición de México, que se amplíe otros 16 años”, señaló.

Añadió que en caso de no alcanzarse ese consenso, comenzaría una revisión formal para analizar si es necesario realizar ajustes al tratado vigente.

La mandataria también explicó que cualquier modificación de fondo al T-MEC tendría que ser aprobada por los Congresos de México, Estados Unidos y Canadá, aunque consideró que ese escenario es poco probable.

Adelantó que entre el 16 y el 20 de julio se prevé una nueva reunión en México con representantes del gobierno estadounidense para continuar las conversaciones relacionadas con la revisión del acuerdo.

Jueves darán detalles de la reunión

La presidenta prefirió no adelantar posibles escenarios y señaló que será hasta después del encuentro de este miércoles cuando se conozcan los primeros resultados.

Por ello, informó que invitó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a la conferencia matutina del jueves para explicar los acuerdos alcanzados y los pasos que seguirán las negociaciones.

Sheinbaum sostuvo que el T-MEC beneficia por igual a México, Canadá y Estados Unidos, por lo que consideró que mantenerlo es conveniente para las tres economías.

Como ejemplo, mencionó que el incremento de más del 30 por ciento en el precio de los automóviles en Estados Unidos está relacionado, entre otros factores, con los aranceles que actualmente enfrentan México y Canadá en la industria automotriz.

Recordó que también existen medidas similares para sectores como el acero y el aluminio, derivadas de mecanismos distintos al propio tratado comercial.

Reconoce postura de Estados Unidos

Al ser cuestionada sobre el optimismo del sector empresarial respecto al futuro del T-MEC, Sheinbaum afirmó que existe disposición de los equipos negociadores para mantener vigente el acuerdo.

Sin embargo, reconoció que el gobierno estadounidense ha mantenido una política comercial basada en el incremento de aranceles, postura que, dijo, ha sido constante desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump.

Aun así, destacó que con México se han realizado muchas más conversaciones que con Canadá y aseguró que en la mesa únicamente se están abordando temas comerciales.

La presidenta afirmó que el gobierno mexicano ha realizado todas las gestiones necesarias para defender el tratado y continuará participando en las negociaciones.

También señaló que los principales interesados en preservar el T-MEC son los propios empresarios de los tres países, debido a que muchas cadenas de producción dependen de la integración comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Finalmente, reiteró que el resultado de la reunión de este miércoles permitirá conocer con mayor claridad el rumbo que seguirá el proceso y enfatizó que, incluso si no se aprueba de inmediato una ampliación de 16 años, eso no significa el fin del tratado, ya que aún existen mecanismos previstos para su revisión y continuidad.