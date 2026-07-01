El T-MEC no se termina aunque Estados Unidos no amplíe hoy su vigencia: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum (Andrea Murcia Monsivais)

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entra este miércoles en una nueva etapa, pero eso no significa que el acuerdo comercial llegue a su fin. Así lo aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien explicó que, aun cuando Estados Unidos no confirme la ampliación del pacto por otros 16 años, el tratado continuará vigente hasta 2036.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostendrá una reunión virtual con representantes comerciales de Estados Unidos y Canadá para abordar el futuro del acuerdo.

Sheinbaum señaló que este encuentro servirá para definir el siguiente paso del proceso de revisión previsto en el propio tratado y aclaró que la decisión que se tome este día no implica la cancelación del T-MEC.

Explicó que, si Estados Unidos decide no enviar la carta para extender el acuerdo por otros 16 años, automáticamente continuará la vigencia actual del tratado por los próximos diez años, es decir, hasta 2036.

En ese escenario, indicó, comenzaría un esquema de revisiones anuales cuyas características aún deberán acordarse entre los tres países.

“Es decir, no es una fecha límite hoy. Si no se envía la carta por parte de Estados Unidos para los próximos 16 años, se mantiene el tratado por los 10 años que tiene su vigencia, solamente que queda una revisión anual”, explicó.

La presidenta añadió que durante los próximos meses se establecerán las reglas bajo las cuales se realizarán esas revisiones periódicas.

También aclaró que el hecho de no ampliar hoy el tratado no impide que pueda extenderse más adelante.

Detalló que, si dentro de tres, cuatro o incluso cinco años México, Estados Unidos y Canadá alcanzan un nuevo consenso, podrán prorrogar nuevamente el T-MEC por otros 16 años.

En ese caso, explicó, el tratado volvería a someterse a una revisión conjunta seis años después de esa nueva extensión, tal como lo establece el propio acuerdo comercial.

“El tratado no se acaba. Continúa durante su vigencia y las partes pueden decidir más adelante extenderlo nuevamente por otros 16 años”, señaló.

Como parte del proceso de revisión, Sheinbaum adelantó que el próximo 20 de julio —fecha que aún será confirmada oficialmente— llegará a México un equipo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para continuar con las mesas de trabajo.

La mandataria insistió en que el diálogo entre los tres gobiernos seguirá abierto después de la reunión de este miércoles y confió en que las negociaciones permitirán definir cómo funcionarán las futuras revisiones del tratado.