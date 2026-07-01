Sinaloa acelera Vivienda para el Bienestar; ya suma más de 20 mil casas construidas y en proceso

Sinaloa

Noventa y seis familias de Los Mochis recibieron este miércoles las llaves de su nuevo hogar como parte del programa Vivienda para el Bienestar, un proyecto que mantiene su avance en Sinaloa y que ya contabiliza 20 mil 700 viviendas construidas, entregadas o en proceso de asignación.

La entrega se realizó durante un enlace con la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde donde autoridades federales y estatales informaron los avances del programa habitacional en la entidad.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que la meta para Sinaloa es alcanzar 37 mil viviendas y aseguró que el objetivo está cada vez más cerca.

Detalló que, de las 37 mil casas proyectadas, ya existen 20 mil 700 construidas, entregadas o en proceso de entrega, mientras que en los próximos días comenzará la construcción de otras 16 mil 200 viviendas en diferentes municipios del estado.

Con ello, señaló, únicamente faltarían alrededor de 100 viviendas para completar la meta establecida para Sinaloa.

Las viviendas entregadas este día forman parte del fraccionamiento Infonavit Virreyes, un desarrollo que contempla un total de 768 casas.

Durante esta etapa fueron asignadas 96 viviendas más y únicamente restan cerca de cien por entregar para concluir la distribución correspondiente.

En el enlace también participó la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, quien acompañó al director del Infonavit en la presentación de los avances.

En representación de la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, el secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa, Francisco Javier Barrón Aguayo, destacó que cada nueva vivienda representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las familias.

“Hoy 96 familias reciben las llaves de su nuevo hogar, un hogar digno que, gracias a las Viviendas del Bienestar, es posible. Desde aquí le reiteramos nuestro reconocimiento a las políticas públicas que usted impulsa para el bienestar de todos los mexicanos”, expresó el funcionario.

Una de las beneficiarias fue Nereyda Jiménez Pompa, quien recibió las llaves de su vivienda en elfraccionamiento Infonavit Virreyes y recorrió por primera vez los espacios de su nueva casa.

La beneficiaria agradeció el apoyo recibido y señaló que contar con una vivienda propia significará un importante ahorro para su familia, ya que dejarán de pagar renta.

Además, destacó que el inmueble cuenta con diferentes áreas que les permitirán vivir en mejores condiciones y comenzar una nueva etapa junto a sus seres queridos.