Carlos Torres Piña: “La Fiscalía me dio mayor claridad de las dificultades y problemas de Michoacán”

Torres Piña y juan Manuel Jiménez durante la entrevista Cara a Cara (Adrián Contreras)

Carlos Torres Piña habla con convencimiento: los principales problemas de seguridad de Michoacán sólo pueden resolverse a partir de la coordinación entre fuerzas federales y estatales; alaba abiertamente el apoyo que Omar García Harfuch le brindó a su fiscalía y que se tradujo en la detención del Sierra 1, el líder delincuencial que coordinaba acciones de extorsión, secuestro, robo y asesinato en el occidente de la entidad, “tenía 10 años, desde la Tuta, que no había una aprehensión así de relevante”.

Torres Piña está ahora en una nueva cruzada: convertirse en el coordinador estatal de la Defensa de la Transformación en Michoacán, lo que lo pondría en la antesala de la candidatura para gobernador.

El fiscal con licencia visita las instalaciones de Crónica y concede una entrevista a Juan Manuel Jiménez para la serie Cara a Cara, misma que puede verse en Youtube para hablar de este nuevo paso en su quehacer público. “Decidí registrarme, cumpliendo todos los requisitos que establece la convocatoria, y pues ya estoy recorriendo Michoacán, estuvimos en Morelia en una asamblea informativa, luego estuvimos en Zacapu, el sábado en el municipio de Uruapan, el domingo en Zitácuaro, en Ciudad Hidalgo y vamos a estar trabajando en los diferentes recorridos”.

¿Y cómo se siente? ¿Nervioso, ansioso? ¿Una mezcla de todos los sentimientos?

La verdad, contento, porque siempre he tenido una vida pública, política. Las responsabilidades y las circunstancias son muy complejas, ahora que pedimos licencia y nos involucramos nuevamente en estos temas, nos sentimos contentos por la cercanía que puede haber con la gente, escuchar, saber de la inquietud que hay de la población.

El día que nos registramos (el pasado 25 de junio) estuvimos aquí en la Ciudad de México, y por la tarde hicimos una primera asamblea informativa en Morelia. Y nos sorprendió la cantidad de gente que nos recibió; sí, esperábamos una cierta cantidad, pero no tanto. Y eso nos dio mucho ánimo, pero sobre todo que nos da también una responsabilidad de hacer las cosas bien, con mucha transparencia, honestidad, cercanía, por la confianza que se da por parte de los diferentes sectores.

¿Conoce bien Michoacán, su entidad…?

Claro, hay que entenderla, hay que saber los ciclos de nuestra entidad. Desde muy chico, casi a los 19 años, me empecé a involucrar en la vida política partidaria, antes en las actividades estudiantiles, desde la prepa a la facultad. A partir del 99 nos involucramos en las actividades políticas partidarias, con varios cargos partidistas hasta ser dirigente estatal.

Fui diputado federal dos ocasiones, en 2009 y en el 2018. Fui secretario de gobierno tres años y mi última responsabilidad fue como Fiscal General del estado de Michoacán.

La verdad es que estos dos últimos cargos, Fiscalía y Secretaría de Gobierno, me han permitido tener una claridad mayor de las dificultades y problemáticas que tiene nuestra entidad.

Nuestro estado es muy complejo. Nuestro estado es un estado que tiene mucha movilidad social. Lo puedes checar en su historia.

Y mi paso por gobierno creo que me permitió justo entender esa lógica, pero sobre todo, saber llevar y conducir las problemáticas para tratar de resolverlas mediante acuerdos, consensos, puntos de equilibrio, puntos de coincidencia.

Y luego, en la Fiscalía, con uno de los temas latentes de Michoacán, la seguridad, es importante entender la importancia de la coordinación que debe haber en los tres órdenes de gobierno, la coordinación y confianza que debe haber entre todas las corporaciones de seguridad federal, estatal y municipal.

Y, por supuesto, esta dinámica de trabajo conjunto es para tener mejores resultados.

¿Estar en la Secretaría de Gobierno, en la Fiscalía, le dio un panorama muchísimo más abierto de la entidad?

Tienes un enfoque y una perspectiva más amplia, abierta de las circunstancias que tiene nuestro estado.

Michoacán es un estado muy rico, sí en lo cultural, en lo gastronómico, en la historia, por supuesto que nos sentimos orgullosos. Pero también es muy rico en temas de agricultura, con productos de exportación como el aguacate, el mango, el limón, muchos productos.

Y también tiene un puerto en pleno desarrollo, que es Lázaro Cárdenas.

Entonces se conjugan muchos intereses y también la riqueza que se tiene y que es parte de la disputa y los conflictos que hay.

¿Por eso apostar a coordinar la defensa de la 4T en Michoacán?

Si podemos estar en otra trinchera, creo que podemos contribuir.

¿Para apoyar a su estado y eventualmente al país?

Por supuesto, a nuestra entidad principalmente, que es la responsabilidad.

¿Confía en la organización del Movimiento de Regeneración Nacional?

Desde el momento en que firmamos las reglas, los lineamientos, las bases, es porque estamos aceptando.

¿Cómo están el resto de los aspirantes, se han reunido, han podido platicar para que sea una pelea limpia?

Se tuvo una reunión en días pasados a la convocatoria de la entidad del Ejecutivo, donde justo se hace esta invitación de que sea un proceso terso, un proceso donde permita fortalecer al Movimiento.

Yo creo que en este proceso interno no debe haber discrepancias, porque el objetivo es el mismo, el proyecto es el mismo, claro, la defensa de la soberanía, la defensa de la transformación, el respaldo a nuestra Presidenta, la doctora Claudia.

Carlos Torres Piña (SUNNY QUINTERO)

¿Cuál ha sido el mejor consejo que le han dado?

Hace tiempo platicando con algunos personajes, entre ellos mi padre, algunos otros que han influido en nuestro andar en la política como el maestro de filosofía que me dio clases en la prepa… sí es importante resaltar una frase: las batallas de la vida no las gana el más fuerte, ni el más ligero, sino aquel que quiere poder hacerlas. Es decir, que uno esté convencido de sí mismo.

¿Cómo ve a Michoacán en estos momentos?

Michoacán es un estado que tiene estabilidad económica. Si fuéramos cinco años hacia atrás, era un estado donde había marchas, plantones, bloqueos de vías del tren y de todo tipo porque siempre, ante el déficit financiero, había malestar por la falta de paga de todo aquel que dependía de un salario del gobierno del estado, para empezar los maestros, el sector salud y otras áreas. Habiendo orden financiero evitas conflictos, pagas quincenas, prestaciones, no hay necesidad de que los maestros salgan a protestar, a marchar, eso te lleva a un proceso de ciclos escolares completos, padres de familia que estarán agradecidos; es parte de lo que se tiene actualmente con la administración que encabeza nuestro gobernador Ramírez Bedolla.

Michoacán empieza a ganar un ritmo en los temas de seguridad; tiene que darse seguimiento para que nuestro estado viva una etapa distinta, una etapa donde las y los michoacanos tengan todavía mayor estabilidad.