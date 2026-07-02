Certificado de Supervivencia ¿Para qué sirve y quién debe tramitarlo?

En México, las instituciones de seguridad social como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otras, solicitan a los pensionados un Certificado de Supervivencia.

Este documento busca validar a las personas adultas mayores jubiladas y pensionadas de nacionalidad mexicana, para recibir su pago sin ninguna interrupción.

¿Quiénes tienen que tramitar el Certificado de Supervivencia?

Las dependencias gubernamentales solicitan esta constancia a los jubilados que residen fuera del territorio nacional y que perciben un beneficio económico por parte de las autoridades de seguridad social mexicana. Por ello, los derechohabientes deberán acudir personalmente a la oficina consular de México más cercana a su domicilio y solicitar la expedición de esta constancia oficial.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la fe de vida?

Para realizar el trámite gratuito, los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

Credencial de pensionista en original y copia

Último talón de pago

Una fotografía a color tamaño credencial

Si no cuentas con una credencial de pensionista con la cual validar, puedes presentar una identificación vigente y proporcionar el número de pensionista asignado.

Si tu apoyo económico es otorgado por el ISSFAM, estarás exento de presentar tu último talón de cobro, pero toma en cuenta que este Instituto habilita el trámite en los meses de marzo y septiembre.

Si eres pensionado o jubilado y radicas en el extranjero, deberás realizar tu trámite dos veces al año

Este comprobante se tendrá que presentar ante las instituciones correspondientes dos veces al año, para cumplir con la certificación de vigencia que da fe de vida y que sus derechos de pensión continúan vigentes. Te sugerimos corroborar las fechas exactas en los portales oficiales de tu instituto.

En caso de no verificarse ante los organismos correspondientes, es probable que las instituciones suspendan el envío de sus cheques de pensión.

De acuerdo con el Gobierno Federal, si el beneficio económico es expedido por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no existe una fecha establecida para presentar el documento; la única condición es que el beneficiario se acredite cada seis meses.