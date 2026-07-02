Huelga en Monte de Piedad: Sindicato de trabajadores acusa al Patronato de buscar eliminar el contrato colectivo

Huelga en el Monte de Piedad actualización Foto: La Crónica

Han pasado 9 meses desde que estalló la huelga en el Monte de Piedad, un lapso en el que tanto usuarios como trabajadores se han visto afectados por el paro de labores. Durante este tiempo, las pertenencias de los usuarios han permanecido resguardadas en las bodegas sin poder ser recuperadas.

Ahora, tal parece que lejos de llegar a un acuerdo para retomar las labores y continuar con el proceso de muchos usuarios, la situación se agrava entre el Patronato y el Sindicato de trabajadores, quienes recientemente protagonizaron una nueva ola de acusaciones. Hecho que probablemente retrasará las mesas de diálogo.

En este contexto, Arturo Zayún González, secretario general del Sindicato del Nacional Monte de Piedad, señaló en una reciente entrevista a un medio nacional que “Los trabajadores están cansadones y más que nada por la necesidad económica que tienen, con 10 meses de huelga… lo claro es que la administración a eso le apuesta, al cansancio y que no resistan más los sindicalizados".

¿Por qué sigue la huelga en el Nacional Monte de Piedad?

Zayún González también señaló que este conflicto ha escalado debido a que el Patronato se niega a cumplir con las 8 cláusulas que aún faltan ser revisadas y, por lo tanto, a cumplir con dichas exigencias en aras del bienestar de los trabajadores.

Asimismo, el dirigente subrayó que el Patronato no pretende negociar estas propuestas, por el contrario, “quieren liquidar el contrato colectivo de trabajo y no lo han logrado. No quieren perder el principio de autoridad, ni quieren reconocer que no han cumplido con el contrato colectivo”, señaló.

¿Qué pide el sindicato?

Entre sus principales demandas se encuentran el respeto al Contrato Colectivo de Trabajo, la preservación de prestaciones laborales, el mantenimiento de las condiciones de trabajo y un incremento salarial acorde con la negociación contractual.

En la cuestión de las condiciones de trabajo Zayún González señaló que El representante sindical afirmó que numerosas vacantes se han acumulado durante los últimos siete años debido a jubilaciones y renuncias, sin que fueran sometidas al proceso de “boletinación”, mecanismo mediante el cual los trabajadores pueden postularse para ocupar esos puestos. En su lugar, aseguró, la administración decidió entregar esas plazas directamente al Sindicato Independiente.

Explicó que estos cargos son altamente codiciados por la plantilla laboral, ya que no solo representan un ascenso dentro del tabulador salarial, sino que también incluyen comisiones adicionales que elevan las percepciones económicas y repercuten favorablemente en el cálculo de la pensión al momento del retiro. Por ello, dijo, muchos empleados esperan durante años la posibilidad de acceder a una de estas posiciones.

A pesar de que el Patronato sostiene haber cumplido con el procedimiento para cubrir las vacantes, el dirigente rechazó esa versión y sostuvo que el proceso careció de transparencia. Según señaló, la asignación se realizó sin respetar los mecanismos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo y sin tomar en cuenta al sindicato que ostenta la mayoría de la representación laboral, lo que, a su juicio, vulnera los derechos de los trabajadores y rompe con las reglas pactadas entre ambas partes.

¿Qué podría pasar cuando reabra el Nacional Monte de Piedad?

El dirigente sindical advirtió que la reapertura del Nacional Monte de Piedad podría traer consigo diversas complicaciones operativas después de varios meses de inactividad. Consideró que uno de los principales retos será el funcionamiento de la infraestructura tecnológica, ya que los equipos y sistemas han permanecido apagados durante un largo periodo, lo que, en su opinión, podría derivar en fallas al momento de reiniciar las operaciones.

Respecto al conflicto laboral, señaló que aún no existe una fecha definida para alcanzar un acuerdo. Estimó que la huelga podría prolongarse al menos un par de semanas más e incluso superar el mes de duración, dependiendo de la disposición que muestre la administración para retomar las negociaciones. Añadió que entre los asuntos pendientes destacan la definición del incremento salarial y el pago de los salarios caídos a los trabajadores.

El líder sindical explicó que, además de resolver el conflicto actual, en las próximas semanas deberán iniciar las negociaciones correspondientes a la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo de 2026. Precisó que durante julio presentarán un nuevo emplazamiento a huelga como parte de ese proceso, por lo que, de no alcanzarse acuerdos, podrían coincidir dos procedimientos laborales abiertos de manera simultánea, lo que complicaría aún más el panorama entre el sindicato y la administración.